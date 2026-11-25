El desarrollo de los yacimientos convencionales y la recuperación de la producción petrolera serán algunos de los ejes centrales de la agenda energética que busca impulsar Tierra del Fuego. En ese escenario, la empresa estatal Terra Ignis procura generar nuevos espacios de intercambio con compañías y referentes de la industria para analizar alternativas que permitan potenciar los recursos disponibles.



Alejandro Eloff, director titular de Terra Ignis Energía S.A., destacó que las cuencas maduras representan una oportunidad para recuperar niveles de producción a partir de las capacidades que ya existen. En ese sentido, señaló la importancia de combinar la experiencia técnica acumulada con nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la extracción de hidrocarburos.



El directivo planteó que uno de los principales desafíos consiste en incrementar los factores de recobro, incorporar nuevas reservas y encontrar mecanismos que permitan mantener la actividad bajo condiciones económicas competitivas.



La realización del encuentro en Ushuaia adquiere relevancia en el marco de la nueva etapa de la actividad petrolera fueguina, marcada por una mayor participación de Terra Ignis en el desarrollo de los recursos energéticos de la provincia.



La convocatoria también busca fortalecer la relación entre los distintos sectores de la industria, promover el intercambio de conocimientos y avanzar en una agenda federal que contemple las necesidades y posibilidades de las cuencas convencionales.



La apuesta apunta a que el desarrollo energético tenga un impacto que trascienda la producción de hidrocarburos, con nuevas oportunidades de inversión, generación de puestos de trabajo y crecimiento para las economías regionales.



El encuentro cuenta con el acompañamiento de importantes compañías del sector, entre ellas TotalEnergies, Pan American Energy, Equinor y Velitec, cuya participación refleja el interés de distintos actores de la industria en los desafíos que enfrenta el desarrollo hidrocarburífero convencional.

