La disputa por el control del Puerto de Ushuaia tendrá un nuevo capítulo en el ámbito parlamentario. El Poder Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley para que los senadores nacionales fueguinos asuman un rol activo en las gestiones destinadas a revertir la intervención y recuperar la administración de la terminal.



La iniciativa plantea que los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso impulsen una agenda de acciones ante organismos nacionales, con el propósito de obtener el levantamiento de la medida y devolver la conducción del puerto a la Dirección Provincial de Puertos.



Uno de los aspectos que busca esclarecer el proyecto es cómo se desarrolló la administración durante la intervención. En ese sentido, propone que los senadores soliciten explicaciones formales sobre las razones que justificaron la decisión nacional y el estado actual de la infraestructura portuaria.



El requerimiento de información también alcanzaría a las obras ejecutadas, los trabajos pendientes, los contratos celebrados, los ingresos percibidos y los gastos efectuados. A esto se sumaría la obligación de conocer las rendiciones de cuentas correspondientes a la gestión.



En paralelo, la propuesta introduce una discusión sobre el alcance de las atribuciones nacionales en los puertos que pertenecen a las provincias. Para ello, promueve avanzar con una legislación que establezca con mayor precisión los límites entre las facultades de fiscalización federal y las responsabilidades provinciales sobre la administración y explotación de estas instalaciones.



El proyecto también contempla los pasos necesarios para concretar una eventual devolución del puerto. La intención es que el traspaso se realice mediante un procedimiento formal, con documentación respaldatoria y garantías para evitar inconvenientes en la prestación de los servicios.



En ese marco, se establece la necesidad de preservar los registros administrativos, los inventarios y toda la documentación generada durante el período de intervención, además de asegurar las condiciones operativas y de seguridad de la terminal.



La propuesta fija un plazo de diez días hábiles administrativos, desde la notificación de la ley, para que comiencen las primeras gestiones parlamentarias. También dispone que los senadores comuniquen a la Legislatura los avances y resultados de sus actuaciones, con informes mensuales.



El nuevo proyecto se suma a las medidas institucionales que ya se encuentran en marcha, entre ellas las contempladas en la Resolución Legislativa N° 348/2026.



De esta manera, el reclamo por el Puerto de Ushuaia busca extenderse al ámbito del Congreso nacional, incorporando a los senadores fueguinos como actores centrales de una estrategia que tiene como objetivo la restitución de la administración portuaria a la órbita provincial.



