Comenzó el análisis legislativo del presupuesto provincial 2027 con la exposición de alejandro barrozo

El ministro de Economía presentó ante los legisladores los principales lineamientos del proyecto, explicó las proyecciones de ingresos y gastos para el próximo año y respondió consultas sobre la situación financiera y los recursos previstos.
Hace 10 horas Provinciales

La Legislatura inició el tratamiento del proyecto de Presupuesto Provincial 2027 con la exposición del ministro de Economía, Alejandro Barrozo, quien concurrió acompañado por integrantes de su equipo técnico para detallar los principales aspectos de la propuesta.

Durante la reunión, el funcionario presentó las estimaciones económicas y financieras previstas para el próximo ejercicio y respondió las preguntas formuladas por los legisladores, en el marco de las primeras instancias de análisis parlamentario.

Barrozo sostuvo que el presupuesto representa una herramienta central para la administración de los recursos públicos, ya que permite establecer las prioridades de gestión y proyectar los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado.

En ese sentido, consideró fundamental que el debate legislativo contemple las necesidades de la comunidad y permita evaluar en profundidad las previsiones económicas incluidas en el proyecto.

Asimismo, manifestó la disposición de su equipo para proporcionar la documentación y las explicaciones que requieran los parlamentarios, con el objetivo de facilitar el análisis de la iniciativa.

Del encuentro también participó Oscar Bahamonde, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), quien expuso sobre las estimaciones de ingresos tributarios y los criterios utilizados para calcular los recursos propios.

Uno de los puntos abordados fue la Tarifaria Fiscal, que establece las herramientas impositivas y los parámetros considerados para proyectar la recaudación durante 2027.

Bahamonde respondió las consultas vinculadas con las perspectivas de ingresos y las medidas previstas para fortalecer los recursos fiscales, en un contexto que exige previsibilidad y planificación financiera.

Con esta primera exposición quedó formalmente abierto el debate legislativo sobre el Presupuesto 2027, una de las principales herramientas para definir cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán las prioridades económicas para el próximo año.

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