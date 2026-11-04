Nuevos espacios y tecnología para impulsar la capacitación pesquera en Tierra del Fuego

El Centro de Capacitación y Formación en Actividades Marítimas “Malvinas Argentinas” (CECAFMA) cuenta con nuevas instalaciones tras la finalización de una obra de ampliación destinada a mejorar las condiciones de enseñanza y capacitación para el sector pesquero y acuícola.



Los trabajos demandaron una inversión superior a los 400 millones de pesos e incluyeron la recuperación y adaptación de un espacio que anteriormente funcionaba como salón de usos múltiples.



Entre las principales incorporaciones se destaca un aula principal equipada con tecnología inteligente, dispositivos de alta complejidad y un sistema de audio ambiental de alta fidelidad, que permitirá desarrollar distintas propuestas de formación.



Además, se realizaron obras para mejorar la accesibilidad del edificio mediante la construcción de rampas, la renovación y adaptación de los sanitarios y la incorporación de un nuevo espacio administrativo.



El objetivo de esta ampliación es generar mejores condiciones para el dictado de cursos, capacitaciones y actividades educativas relacionadas con las tareas marítimas, pesqueras y acuícolas.



El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó la importancia de contar con esta infraestructura y señaló que el proyecto responde a la necesidad de fortalecer la preparación de perfiles laborales vinculados a estas actividades.



Por su parte, el subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni, resaltó el papel del CECAFMA como espacio estratégico para impulsar instancias de formación y actualización profesional.



También hizo hincapié en el trabajo conjunto con instituciones educativas y organismos especializados, una articulación que permite ampliar los conocimientos y generar nuevas oportunidades de capacitación.



Con estas mejoras, el centro dispone de espacios más modernos y funcionales para acompañar el crecimiento de la formación profesional y contribuir al desarrollo de recursos humanos calificados para las actividades marítimas, pesqueras y acuícolas en Tierra del Fuego.



