La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos para diciembre de 2026, un mes que llegará con importantes novedades para jubilados y pensionados. El cronograma tendrá un comienzo más tardío de lo habitual debido a los feriados del lunes 7 y martes 8 de diciembre.



De esta manera, las primeras acreditaciones se realizarán a partir del miércoles 9 y se extenderán hasta el viernes 11, período en el que se completará el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) y comenzarán a cobrar quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.



Uno de los aspectos centrales de la liquidación será la incorporación del segundo medio aguinaldo del año, correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC). Además, los haberes tendrán una actualización del 2,17%, de acuerdo con el índice de movilidad aplicado para diciembre.



También continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.



Cómo será el cronograma de los primeros días



El calendario comenzará el miércoles 9 de diciembre con los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos DNI finalicen en 0 y 1. Ese mismo día cobrarán los jubilados y beneficiarios de la PUAM con documento terminado en 0.



El jueves 10 será el turno de las PNC con DNI terminados en 2 y 3, mientras que también se acreditarán las jubilaciones mínimas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor correspondientes a la terminación 1.



En tanto, el viernes 11 se completarán los pagos de las Pensiones No Contributivas para las terminaciones 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los jubilados que cobran el haber mínimo y los titulares de la PUAM con DNI terminado en 2 también recibirán sus prestaciones.



Cuándo continúan los pagos

Después del primer tramo, las acreditaciones se retomarán el lunes 14 de diciembre para jubilados y pensionados con DNI terminado en 3.

El martes 15 cobrarán quienes tengan documentos finalizados en 4, 5 y 6, mientras que el miércoles 16 será el turno de las terminaciones 7, 8 y 9.

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el jueves 17 de diciembre, con pagos organizados según la terminación del DNI y hasta el miércoles 23.

Los beneficiarios podrán consultar sus fechas y lugares de cobro a través de la página oficial de ANSES o mediante la aplicación Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL o beneficio previsional.