Un incendio registrado este domingo por la mañana provocó importantes daños materiales en dos viviendas de Río Grande. El fuego se inició en un inmueble ubicado sobre calle Kekomboch al 500 y demandó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

Como consecuencia del siniestro, la vivienda donde se originaron las llamas sufrió daños totales, mientras que una segunda propiedad resultó afectada parcialmente.

Durante el operativo, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir a un hombre que había inhalado humo. Tras ser atendido en el lugar, se determinó que no era necesario trasladarlo al hospital.

Además, antes de la llegada del personal policial, dos menores de edad habían sido trasladados para recibir asistencia por la misma situación. Ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el incendio fue determinado como accidental. En tanto, se iniciaron las diligencias correspondientes para dejar constancia de lo ocurrido.