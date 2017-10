“No existen ningún tipo de gastos reservados” aseguró Gorbacz

Durante la mañana de este lunes 30 de octubre tuvo lugar una conferencia de prensa en Casa de Gobierno de la que participaron el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el ministro de Economía, José Labroca, el secretario de Seguridad, Ezequiel Murray y la secretaria de Legal y Técnica, Gimena Vitali.

Luego de reconocer que “valoramos mucho el espacio que la Legislatura genera para la presentación del presupuesto en general y por áreas” y que al mismo tiempo “hubo errores en la presentación producto de una debilidad propia para dar precisiones sobre asuntos delicados que fueron consultados por los señores Legisladores”, el Ministro Gorbacz afirmó claramente que “no existen ningún tipo de gastos reservados en el Gobierno Provincial”.

“Se han generado una serie de informaciones que no logramos aclarar en el ámbito de la Legislatura, pero que han trascendido ese ámbito y han generado dudas en la comunidad, y por eso asumimos la responsabilidad de brindar todas las aclaraciones del caso de manera pública, por respeto no sólo a los legisladores sino a todos los ciudadanos de la provincia que tienen derecho a acceder a información confiable y veraz”, señaló el funcionario.

“Aquí lo que hubo fue una confusión entre el término gastos reservados, que no corresponde porque no existen, y un tipo especial de contratación previsto en la ley 1015 cuando en su artículo 18 inc. h) faculta para contrataciones directas “cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas”, que eso sí se ha utilizado para compra de equipamiento para la policía”

A su turno, el Secretario de Estado de Seguridad Ezequiel Murray detalló los trámites que se realizaron para la compra de equipamiento bajo esta modalidad, enumerando “los expedientes 15146-SS/17, 6960-SS/17 y 2972-SS/17, este último por un importe de $ 17.198.511” y afirmó que “todos y cada uno de ellos fueron sometidos a control del Tribunal de Cuentas de la Provincia”

“Las compras ya se hicieron y el equipamiento ya fue entregado a la Institución policial para la lucha contra el delito complejo que es una prioridad de la Gobernadora Rosana Bertone”, afirmó Murray ante la presencia del Jefe de la Policía Provincial Comisario Nelson Moreira

Murray también explicó que “cuando por razones estratégicas de seguridad se define que una compra se realice bajo esta modalidad que permite la ley, se firma una resolución que así lo establece”

“Prácticamente la mitad de las Provincias del país tiene alguna modalidad específica para este tipo de casos”, detalló el funcionario, quien agregó que “la propia legislación de Tierra del Fuego contempla en distintos lugares, incluso en la ley de acceso a la información pública, la necesidad de que cierta información pueda no ser de acceso público por razones de Estado”

Durante la conferencia también se aclaró que el origen de los fondos para esa compra provinieron de la asignación de 28 millones de pesos al área de seguridad originados en un ATN de Nación, de los cuales unos 17 millones fueron utilizados para la compra de equipamiento y el resto transferidos al área de obras públicas para prever refacciones en dependencias de la secretaría de seguridad. Esa modificación presupuestaria tramitó por expte 4237EC/2017.

Respecto de los fondos de los bomberos voluntarios Murray aclaró que ”cuando asumimos había una deuda de más de dos años acumulada que nosotros empezamos a regularizar con el pago de algunos meses, y que “finalmente se decidió junto con los bomberos consolidar la deuda al 31 de diciembre de 2016 la cual conciliada se pagará en cuotas en simultáneo al pago de los meses corrientes”

El funcionario aclaró que “para el 2017 se previó recaudar 42 millones, y hasta el 30 de septiembre llevábamos unos 28 millones, producto de la aplicación del 2,3% sobre lo recaudado por ingresos brutos”.

Para finalizar, Murray aseguró que “volveremos a ir a la comisión de presupuesto para llevar toda la documentación y brindar toda la información que los legisladores requieran porque no tenemos nada que ocultar y mucho para mostrar de lo que hemos hecho en menos de dos años de gestión”