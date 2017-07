Fideicomiso Austral: Bertone propuso incorporar la interconexión de los gasoductos y la creación de un parque eólico

En la reunión de la Comisión de Seguimiento llevada a cabo este lunes en Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone propuso incorporar al Fideicomiso Austral dos nuevas obras: la interconexión del gasoducto Fueguino con el gasoducto San Martín y la creación de un parque de energía eólica.

La interconexión de los gasoductos garantizará la provisión de gas para toda la Provincia para los próximos 20 años, en tanto que el parque de energía eólica permitirá generar 6 megas de potencia, aportando un 8% del total de electricidad que se produce en Tierra del Fuego.

En el encuentro, se repasó además la marcha de las obras eléctricas, de gas y agua que están en ejecución, como también las que ya se encuentran en pleno funcionamiento.

Participaron el coordinador General del Fideicomiso Austral, Héctor Stefani, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, el secretario de Obras Públicas, Martín Gessaga, el subsecretario de Planificación Territorial de la Inversión de Pública del Ministerio del Interior de la Nación, Fernando De Celis, el diputador por el Parlasur, Miguel Ángel Cusi y el senador nacional José Ojeda.

Respecto a las obras de agua potable, el secretario de Obras Públicas Martín Gessaga indicó que se encuentra en ejecución la planta potabilizadora de la ciudad de Río Grande, obra que lleva más de cinco años y aún no finalizó.

En tal sentido, el Secretario adelantó que se le va a requerir al Municipio de Río Grande que garantice, a través de la empresa contratista, el plazo certero de finalización.

Además, señaló que hay una cuestión que todavía no está resuelta por parte del Municipio, que son las obras complementarias para alimentar a la nueva planta de gas y electricidad. Gessaga reveló que se han destinado casi seis meses esperando los proyectos definitivos y que, a pesar de ello, el Municipio ha presentado información que no está completa.

En consecuencia, la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso Austral resolvió que la Provincia se haga cargo de estas obras complementarias, que van a garantizar que las obras de la Planta puedan entrar en funcionamiento.

Siguiendo con las obras de agua potable, Gessaga recordó que la Planta potabilizadora 4 del Río Pipo de Ushuaia ya se encuentra produciendo agua y que lo que se ha presentado, es un pedido de ampliación de un adicional de obra.

Esto se debe a que la planta no cuenta con un equipo generador de soporte, por lo tanto si no tiene electricidad no puede producir agua ni inyectar a la cisterna. Por ello se ha pedido la provisión como adicional del equipo generador y la extensión de 800 metros de cañería por el sector de la calle de la ‘Estancia’, lo cual permitirá abastecer a más vecinos.

“Es un día muy importante para la provincia porque por primera vez la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso Austral ha sesionado en Río Grande” destacó el Secretario, valorando que “esto fue una iniciativa conjunta Nacional y de la Provincia, acercando los funcionarios del Estado al lugar donde se desarrollan las obras”.

OBRAS DE GAS

Con respecto a obras de gas, el renglón 2 ya está terminado y operativo mientras que el renglón 3 supera el 50% de ejecución, estimando que para julio/agosto esté finalizando, dependiendo de las condiciones climáticas.

Además, se encuentra finalizada la obra de gas de Andorra, que sumará 170 nuevos usuarios y proveerá a la nueva comisaría que está próxima a terminarse; a una escuela secundaria; a una escuela experimental y a un jardín de infantes.

Esta obra es el soporte para ampliar luego a 830 usuarios del Valle de Andorra, para lo cual el Gobierno de la Provincia, a través de la Ley provincial 1149, ya ha publicado el llamado a licitación de esa segunda etapa.

OBRAS ELÉCTRICAS

Se encuentra en ejecución la subestación eléctrica de Andorra. Se está haciendo la obra civil, y se ha realizado un cruce por la Avenida Perito Moreno. Por cuestiones climáticas ha bajado el ritmo de trabajo, pero la obra continúa en ejecución.

Asimismo, se encuentra pre adjudicada la subestación transformadora del Río Pipo, que alimentará a toda la zona urbanística que realiza el IPV.

“El año pasado, en concepto de regalías llegamos a acumular dentro del Fideicomiso Austral un monto total de $660 millones de pesos, los cuales están ejecutados o comprometidos” explicó el Secretario de Obras Públicas.

Al referirse a la participación de la gobernadora Rosana Bertone en la sesión, recordó que “la Gobernadora viene participando desde que era diputada. Ella fue miembro del Fideicomiso y el funcionamiento lo conoce mejor que ninguno de nosotros. Ha sido parte fundadora de esto”.

Por su parte, el subsecretario de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del Interior y representante del Gobierno Nacional en el Fideicomiso Austral, Lic. Fernando De Celis, aseguró que “trabajamos en conjunto Nación y Provincia para que las obras que se tengan que hacer se hagan”.

Finalmente, el Coordinador General del Fideicomiso Austral, Héctor Stefani, sostuvo que “siempre que hay funcionarios nacionales y vienen a conocer que obras se están ejecutando me parece positivo”. Además, comentó que “escuchamos nuevos proyectos, como la generación de energía eólica que para Río Grande es una cuestión muy importante”.