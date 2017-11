En pos de la defensa del Subrégimen

A partir de los anuncios sobre el proyecto de Ley para Impuestos Internos, referentes provinciales con destacado conocimiento productivo industrial, se acercaron al Ministerio de Industria para ponerse a disposición del Gobierno de la Provincia en pos de la defensa de la Industria Fueguina.

En el día de la fecha, y a partir de la convocatoria realizada por la Gobernadora Bertone, que tuvo lugar el pasado viernes en casa de Gobierno, diferentes actores con vasta trayectoria en el sector Industrial Fueguino, se reunieron con el Ministro de Industria, Ramiro Caballero.

Entre ellos, el empresario, ex Diputado Nacional y ex Ministro de Economía de la Provincia, Mariano Viaña; el ex Director General de Industria Rodolfo Di Leo; y el ex Director General de la Comisión para el Área Aduanera Especial, Gerardo Scotto.

Durante las reuniones mantenidas, los referentes anteriormente mencionados, pudieron interiorizarse en la situación actual de la Industria Fueguina y su perspectiva futura, y pusieron a disposición su experiencia, y conocimientos, para trabajar conjuntamente con el Gobierno de la Provincia.

Cabe destacar, que todos ellos han atravesado diferentes momentos complejos de la industria, a lo largo de sus funciones, y han compartido sus experiencias con el Ministro, coincidiendo en la premisa de que una crisis puede convertirse en oportunidad, tal como destacara el titular de la cartera en las presentaciones la semana pasada.

En dicha reunión, observaron los diferentes ejes de desarrollo planteados por el Gobierno Provincial, en los que, todos estuvieron de acuerdo. A partir de allí, se discutieron propuestas y estrategias, y se pusieron a disposición para colaborar en el futuro inmediato.