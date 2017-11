Destacan acciones de salud bucodental llevadas a cabo en la Provincia

El Ministerio de Salud destacó el trabajo que se viene realizando en materia de salud bucodental en la Provincia, que incluye jornadas de atención rural, talleres de higiene bucodental, educación para la salud en embazadas y la campaña de prevención de cáncer bucodental, entre otras actividades.

El subresponsable del Programa de Salud Bucodental, Walter Antonini, contó que desde el Programa “lo que intentamos es en todas las actividades extramuros, tanto donde haya niños y/o adultos, realizar promoción de la salud”, lo que consideró “la piedra fundamental en toda la medicina”.

“La idea es en algunos casos hacer una detección, identificar los factores y de esa forma poder derivar a tiempo, entrar en la familia y educar”, explicó el profesional.

El Programa de Salud Bucodental trabaja articuladamente con otros programas como el de Salud Escolar, las Secretarías de Accesibilidad a los Servicios de Salud y de Atención Primaria, los servicios de Odontología de los Hospitales Regionales, entre otras áreas.

Acompañando al Programa Provincial de Salud Escolar se realiza control odontológico, certificados bucodentales, derivaciones según patología y entrega de cepillos dentales y folletería a niñas y niños de 1 y 6 grado de todas las Escuelas Públicas y Privadas de la Provincia.

El Programa también realizó jornadas de atención rural en Puerto Almanza, Estancia Rollito, Estancia Inés, Estancia La Fueguina y Estancia Tepi; talleres sobre higiene bucodental en establecimientos de educación inicial y primaria, charlas para embarazadas y desarrolló la campaña de prevención “Sácale la Lengua al Cáncer”, mediante la cual se hicieron exámenes estomatológicos gratuitos y sin turno previo.

“Lo que intentamos es llegar a la gente”, contó el doctor, y agregó que de todas formas “el tema no es solamente hacer la acción de llegar y realizar un relevamiento”, y detalló que en el caso de la población rural “buscamos maneras no formales de atender a esas personas y, a los que nos dicen que pueden venir a la ciudad, se les tramitan los turnos para que tengan acceso a la consulta de urgencia y sean asistidos”.

“La epidemia mundial por excelencia es la caries”, explicó Antonini, y detalló que es este sentido “tratamos de hacer educación para la salud desde el embarazo. Los profesionales van a indicar parte del camino pero los que lo recorren son las familias”.

El profesional puntualizó la importancia “de crear el hábito de limpieza en el bebé cuando salen los primeros dientes temporarios”, y comentó que la boca de los niños “debe recibir limpieza incluso cuando aún no hay dientes. Después de la alimentación hay que pasar una gasa mojada en el maxilar superior, en el paladar y en los surcos”.

La odontóloga Marisa Pérez explicó que “la caries es una enfermedad multifactorial”, y detalló que algunos de los factores que contribuyen a su aparición son “la mala alimentación, no cepillarse los dientes y no concurrir al odontólogo”, y alertó que “estamos viendo que la alimentación ha cambiado mucho a lo largo de los años, hay mucha cantidad de niños que tienen un alto índice de consumo de azúcares y lo que se llama comida chatarra”.

“Una caries no tratada va a provocar una pulpitis”, dijo la profesional, y añadió que “la pulpa va a reaccionar a ese estímulo que es la caries”, y si no es diagnosticada prematuramente “en vez de poder ser tratada mediante un arreglo, desencadena una endodoncia o termina en una exodoncia, que es la extracción dentaria”.

“Si hacemos la extracción, el hueso no recibe el estímulo correspondiente y va a ir disminuyendo en su espesor y en su calidad”, manifestó la doctora, y explicó que en niños “las extracciones prematuras no permiten el desarrollo de los maxilares correctamente porque el diente tiene una función importante, más allá de la masticación y la fonación. El desarrollo óseo no va a ser el mismo y puede desencadenar que a futuro tenga que usar un aparato removible o fijo”.