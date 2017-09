Caballero participó de la inauguración del Centro Preventivo de Salud Opcional del Grupo Mirgor

El ministro de Industria, Ramiro Caballero, participó este miércoles en Río Grande de la inauguración de un Centro Preventivo de Salud Opcional del Grupo Mirgor.

Al respecto, el titular de la cartera industrial comentó que “venimos de buenas noticias porque la industria viene mejorando y esto es también para celebrar”.

Caballero señaló que “las compañías tienen que tener este tipo de iniciativas, hoy lo hizo este Grupo, y esto es muy necesario para Río Grande y para toda la industria local”.

“Siempre cuando hablamos del ausentismo y demás, se piensa que es por alguna situación particular del trabajador y no es así” expresó el Ministro, quien agregó que “al trabajador hay que atenderlo y ver a las afecciones que puede tener su salud, con lo cual este tipo de centro preventivo no hace más que fortalecer a la compañía y a la industria”.

Además, mencionó que “esto también mejora el cuidado de los trabajadores, cuando la empresa habla de qué manera debe invertir en la Provincia, no solamente es mejorar su calidad de producto, sino también en cuidar, calificar y mejorar la calidad de los trabajadores”.

Junto al ministro Caballero, estuvieron la concejal Laura Colazo, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, el director General del Grupo Mirgor, José Alonso, y personal de la empresa.