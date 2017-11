Yutrovic: “Vamos a apuntar a una provincia chica que ninguno de los que estamos aquí queremos”

Carolina Yutrovic, candidata junto a Martín Perez, diputado electo por el Frente Ciudadano y Social, fue entrevistada por “Rulo” Quiroga para la FM del Pueblo de la ciudad de Río Grande. En la conversación pública abordaron la historia de la industria fueguina y su situación actual, frente a una inminente reforma impositiva que proyecta la quita de impuestos internos a celulares, televisores y monitores.

Yutrovic manifestó sentir “muchísima preocupación” ante la problemática y sostuvo: “Tierra del Fuego hasta el día de hoy todavía necesita no sólo de la ley (19640) como promoción económica y fiscal, sino que también necesita el sub-régimen hasta que podamos ir encontrando otras alternativas. Si no, vamos a apuntar a una provincia chica que ninguno de los que estamos aquí queremos” y remarcó que estas medidas representarán “un tiro de gracia” para el sub-régimen industrial. “No obstante, uno que está en la política tiene que mirar siempre con esperanzas al futuro Y encontrar las alternativas para hacer que Tierra del Fuego tenga posibilidades para la gente.

En épocas buenas o en épocas malas, esta provincia siempre ha sido un lugar dónde la gente ha venido a buscar una posibilidad de Progreso”, afirmó.

En este sentido, aseguró que “No hay manera que Tierra del Fuego en pocos años se pueda reconvertir” y agregó: “Hoy por hoy es imposible pensarlo en esos términos, no hay posibilidad de que podamos desarrollar la madera, la minería, la pesca, la petroquímica, en un corto plazo. Esas son posibilidades de desarrollo que se tienen que ir dando a largo plazo y sostenidas para que podamos hacer ese famoso cambio de matriz productiva”. “Nos faltó un poco de madurez a los sectores involucrados en él sub-régimen industrial para poder realizar acciones que fueran fortaleciendo la industria, dándole un perfil más amplio, diversificando la matriz productiva”.

Al ser consultada por Quiroga, acerca de la imposibilidad de preveer la situación actual, Yutrovic respondió que en la gestión provincial anterior, a través de un decreto se intentó generar espacios de discusión que involucraron a legisladores, gremios y diversos actores, para, por ejemplo, adaptar procesos productivos en un tiempo menor a 5 años, ya que en 5 años la tecnología avanza a una velocidad mayor; sin embargo, estos intentos no prosperaron debido a que “cada uno tenía sus propios intereses para favorecer a una sola empresa o a un solo sector”. En esta línea aseveró: “Esto ha pasado y tenemos que ser sinceros. Hoy tenemos la oportunidad de discutir esto mismo pero en condiciones de desventaja”.

Asimismo, la ex Ministra de Industria, sostuvo: “Si cada vez que asume un Gobierno cambiamos las reglas del juego, le hacemos muy mal al sector. Nosotros cerramos la gestión con un período bastante largo como nunca habíamos tenido en la industria, donde se empezó a lograr confianza para que el sector empresarial realmente se involucre y poder obligarlos a hacer otro tipo de inversiones que no tenga solamente que ver con su propia empresa, sino también aportando en otro orden, como por ejemplo en lo concerniente al Centro de Desarrollo Tecnológico en río Grande. Por eso es muy importante darle continuidad y no cambiar tanto las políticas”.

Con relación a la Ley de impuestos internos, sancionada en 2009, que subió los gravámenes para los productos electrónicos importados y los producidos fuera de la Provincia, recordó: “Este proyecto se presenta desde el Ejecutivo de Cristina Kirchner para pelear una crisis que venía de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que tanto nos había afectado” y amplió: “En ese momento las autoridades provinciales encabezadas por Fabiana Ríos se pusieron a pelear esta ley de impuestos internos y se logró ese consenso y ese trabajo de ir buscando voto por voto en el Congreso para que se pueda votar el proyecto. Hubo un consenso entre todos los trabajadores y el sector político, para lograr la ley que tanto ha beneficiado a Tierra del Fuego”. “En ese entonces, el número de trabajadores ascendía a 3000 en toda la Provincia y finalizamos la gestión con 16.000”, rememoró.

En referencia las críticas de diferentes sectores hacia la industria, aportó: “Muchas veces los detractores de la industria decían que Tierra del Fuego era una simple armaduría. Eso es absolutamente mentira, en todos los ámbitos donde hemos podido lo hemos planteado. Eso fue un daño realizado por los importadores”, y explicó: “No es así porque durante ese proceso productivo cada vez que sale un modelo de las marcas de las cuales tenemos licencia, el producto es inmediatamente fabricado en Tierra del Fuego, siempre hemos estado a la vanguardia y siendo un productor de primer nivel, a la par de cualquier otro país que también tiene el mismo sistema de fabricación nuestro, porque este sistema de fabricación es similar en todos lados”.

En medio de sus declaraciones, Carolina Yutrovic interpeló: “No se olviden de los que la Tierra del Fuego, cuando se pensó la 19640 —que no es solamente para la industria sino para todos los fueguinos— tuvo un sentido geopolítico de poder poblar la Isla con población argentina y para eso el factor fundamental es la generación de puestos de trabajo, porque… ¿quién se va a venir a radicar a un lugar donde no tiene la posibilidad de vivir con su propia fuerza de trabajo?”.