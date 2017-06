Solo un gran frente popular puede ganarle a Macri

El partido Encuentro por la Democracia y la Equidad – Nuevo Encuentro, elabora un documento con la intención de someterlo a la discusión de todas las organizaciones del campo popular existentes en Tierra del Fuego “como un aporte a la conformación de ese gran frente que consideramos necesario, del que sólo queden fuera las expresiones políticas históricamente ancladas en el campo oligárquico”, al decir del Senador (m.c.) Osvaldo Lopez.

“Parte de esas organizaciones hoy estamos conformando –no sin disputa, como corresponde en democracia- el Frente para la Victoria, el cual consideramos que se debe abrir todavía más, ampliándose a la incorporación de otros partidos que pretenden lo mismo por separado, como los Partidos Intransigente y Encuentro Popular, y a otros que también integraron en instancias anteriores, como el Partido Justicialista, o incluso partidos en formación” agregó.

“El proyecto nacional tiene una integración histórica diversa y plural, que contiene a todas las expresiones nacional-populares y que a la vez las excede y desborda –prosiguió Lopez- Nadie desde una vocación sectaria puede hablar en su nombre. Está claro que si en las instancias electorales en curso para este año pudiéramos juntarnos en base a la coincidencia de que tenemos que aunar esfuerzos para derrotar al contrincante principal, que es la anti popular alianza CAMBIEMOS, postergando contradicciones secundarias para otros momentos menos acuciantes para el pueblo fueguino, seríamos más coherentes con esa pertenencia que predicamos”.

“Lo venimos sosteniendo desde la primera hora macrista –remarcó- y creemos que la construcción que propiciamos debe poder trascender las coyunturas electorales, porque si pasadas las elecciones nos desconocemos todos y nos empezamos a maltratar en vez de trabajar juntos como lo habíamos postulado al electorado, la gente tiene la convicción de que le hemos mentido”.[1]

“Nuevo Encuentro va a participar de las elecciones –ratificó- y tiene pre candidatos; no descartamos ni lista de unidad en las PASO del Frente para la Victoria ni lista propia, definición ésta que corresponde a otros momentos y que depende de conversaciones y análisis compartidos con todo el Frente los cuales, de nuestro punto de vista, se tienen que dar sobre la base de priorizar la defensa de los intereses del conjunto del pueblo”.

“En mi caso particular –concluyó- no sé si voy a ser candidato este año; Nuevo Encuentro no es una construcción personal; hay compañeros y compañeras que sintetizan con fidelidad lo que somos y lo construyen día a día con trabajo concreto y consecuente; como también hay quienes consideran que lo ideal sería que en 2019, con el retorno del campo popular al gobierno nacional, me postule para intendente de Río Grande o gobernador de la provincia”.

[1] http://osvaldolopez.com.ar/prensa/Gacetillas/167_comunicado-de-prensa-nuevo-encuentro-tierra-del-fuego.html