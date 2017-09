Osvaldo Lopez: “En el mercado de las candidaturas, el macrismo sale de paseo de compras”

El senador Nacional (MC) y dirigente del Frente Ciudadano y Social aseveró que “el gobierno nacional persuade opositores y los postula para que resten, aún a sabiendas de que no van a ganar” y agregó que “también persuade aliados para que no se postulen o se bajen, para no dividir ni restar en desmedro de su opción más votada”.

En la carta ‘Juntar o dividir: dos estrategias para dos modelos’, difundida mediante redes sociales, LOPEZ manifestó que “Macri y sus séquitos salen de recorrida por todo el país munidos de sus valijas”. Y recordó: “a Tierra del Fuego vino su Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich” -quien incluso se fotografió con la gobernadora Bertone-.

El dirigente de Nuevo Encuentro, espacio que integra el Frente Ciudadano y Social, subrayó que “algunos se prestan deliberadamente al juego, otros caen en la trampa, pero unos y otros terminan siendo socios en una empresa política que nos retrotrae a principios del siglo XX: economía primaria y concentrada con altísimo desempleo, precarización del trabajo y la seguridad social, violación sistemática de los derechos humanos, represión de la protesta y fraude electoral”.

En ese sentido resaltó que “Bertone sale de recorridas con Stefani para inflarlo un poco a ver si de tercera en las PASO logra escalar a un podio que cuenta sólo con dos lugares; y de paso manda a Laura Colazo a tratar de desinflar un poco a Martín Pérez camuflándose de opositora”.

En el mismo contexto evidenció que el Gobierno Nacional “también tienta a Federico Sciurano”. Y sugirió que “lo hace con valores acordes a dos bancas y un distrito amarillo, dando por sentado que si se baja sus votos se reparten entre Stefani y Colazo, quedando ambos escaños en manos de la oligarquía”.

“Con este escenario se aprestan a firmar el acta de defunción de la promoción económica y fiscal de la isla, con la cual todos y todas discursean”, sintetizó.

“Bertone quiere las dos bancas para Macri”

A renglón seguido, el Senador Nacional (MC) expresó que “la gobernadora quiere las dos bancas para Macri, para que éste le siga facilitando promesas, anuncios, costosísimo endeudamiento para cubrir gastos corrientes incrementando un déficit fiscal que más temprano que tarde termina en ajuste local o en cuasimoneda”, al tiempo que remarcó que “ya vienen por el sistema previsional provincial a partir del 4 de octubre, y más congelamiento salarial o retraso respecto de la inflación; todo con la extinción de la ley 19.640 en el horizonte”.

En caso de ganar Stefani y Colazo “el macrismo sumaría dos Bancas que votan el ajuste pero sobre todo, saldría airoso del plebiscito sobre su programa económico”, señaló, al tiempo que concluyó: “eso lo transforma en reelección para el período 2019/2023, terminando su mandato justo con la vigencia de la 19.640 cuya prórroga no está en agenda sino más bien su paulatino desmontaje, vía apertura de importaciones y flexibilización laboral como para que, a su ocaso, ya nadie ni se acuerde, y menos reclame”.