Oscar Martínez: “no me bajo ni ahora, ni en octubre”

El diputado Oscar Martínez, negó rotundamente la posibilidad de abandonar su candidatura y sostuvo que no aceptarían planteos de este tipo desde ningún sector.

EL diputado Oscar Martínez, en diálogo con El Primero De La Fila por FM La Isla, desmintió los trascendidos acerca de presiones por parte de dirigentes del frente Ciudadano y Social para que abandone su candidatura y señaló que no darán un paso atrás en la búsqueda de mantener la banca en la cámara d diputados.

“No es nuestra preocupación central”, argumentó Martínez quitándole importancia al tema. No obstante, aclaró que no se siente dueño de los votos de quienes lo eligieron para representarlos y que con los únicos que hace acuerdos es con los trabajadores.

“Nuestra preocupación es la realidad que atraviesa los trabajadores y el pueblo de Tierra del Fuego, donde tenemos día a día que discutir y tratar de responder a las insinuaciones del gobierno nacional y de algunos funcionarios que tiene manifestaciones lamentables con un claro desprecio por los habitantes de tierra del fuego”, aclaró Martínez Y señaló que el gran desafío es representar la lucha de los fueguinos por su derecho a seguir habitando Tierra del Fuego.

Según los pronósticos del diputado, las elecciones de octubre no modificarán el rumbo de la política nacional, “viene una clara decisión del gobierno nacional de profundizar el ajuste ganen o pierdan, si ganan y tiene el apoyo popular lo van a hacer de una manera y si pierden la van a hacer con más bronca y más odio, porque es una forma de ser y porque no tienen plan “B” “ destacó y dijo que es necesario aunar fuerzas para que se manifieste una Tierra Del Fuego unida, que no sea complaciente como al actual Gobierno –de la provincia- que se encuentra arrodillado y entregando todo lo que se tardó muchísimos años en ganar.

Asimismo, señaló que el gobierno nacional avanzará en la pauperización del sistema previsional y la flexibilización laboral y agregó “nosotros lamentamos que haya en Tierra del Fuego una continuidad directamente expresada en la figura del gobierno provincial”.