Melella: “Realmente deseo que se viva una jornada con mucha paz”

El Intendente de la ciudad, Prof. Gustavo Melella, emitió su voto poco después de las 08 de la mañana en la Escuela Provincial Soberanía Nacional, tras lo cual afirmó que “es una fiesta de la democracia, es un acto eleccionario, donde no se juega ni la vida ni la muerte de nadie. Somos todos vecinos todos iguales y tenemos que participar votando”.

Además consideró ante la prensa local que “hoy es un día de paz, donde cada uno pone las fuerzas en el espacio que lo representa, con sus ideales, pero tiene que ser un día de paz donde no haya problemas, no haya agresiones ni discusiones, que no se transgreda las leyes y se respete la voluntad de todos”.

A su vez, afirmó que “hemos vivido unas elecciones a Diputados como muy pocas veces con mucha agresión de algunos hacia otros candidatos, con el uso de medios oficiales y adeptos no oficiales para una campaña. Son cosas que no ayudan pero cada uno sabe lo que hace, y el espacio que tiene”.

“Realmente deseo que se viva una jornada con mucha paz y que cada uno, y que cada uno elija lo que entiende que es lo mejor”, reiteró el Jefe Comunal.