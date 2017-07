Martín Pérez cierra filas con La Cámpora para evitar el desafuero de Julio De Vido

El diputado que integra la bancada que conduce Máximo Kirchner en el Congreso Nacional figura en la lista de los que se oponen a que el ex ministro de Planificación aclare su situación ante la Justicia.

Por estas horas, Julio De Vido se encuentra en el ojo de la tormenta política. Y no precisamente por su accionar como diputado nacional, sino por hechos ocurridos durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Quien fuera mano derecha de Néstor y luego de Cristina Kirchner está procesado en varias de las causas, algunas de ellas junto con sus ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Por caso, la denominada “Tragedia de Once”, en la que una formación del Ferrocarril Sarmiento chocó en esa terminal y fallecieron 51 pasajeros (más un bebé en gestación).

Además, la Justicia lo tiene en la mira por otras causas por enriquecimiento ilícito, como por ejemplo la llamada “ruta del dinero K”, por evasión impositiva y pagos ilícitos en el expediente abierto por corrupción en contratos con la compañía sueca Skanska, por la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal, por administración fraudulenta en el caso del Belgrano Cargas, etc.

Así las cosas, el actual diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV), Julio De Vido, se encuentra a las puertas del desafuero, que derivaría en su posterior detención y procesamiento.

Mientras, el legislador fueguino Martín Pérez, al igual que el resto de la bancada que conduce Máximo Kirchner que se opone al desafuero de De Vido para que se someta a la Justicia, optó por cerrar filas con la decisión de impedir el desafuero de su compañero de bancada. Por el momento, ninguno de ellos quiere hacer declaraciones al respecto.

Salvo por la fidelidad de los diputados kirchneristas, De Vido se encontró llamativamente solo en este complicado escenario judicial que lo tiene como protagonista. En los medios nacionales no pasó inadvertido que su jefa política, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no saliera a defender la gestión de su ex ministro de Planificación Federal.

Desde otro frente, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso , consideró que “es saludable” que en el Congreso se comience a debatir sobre la posibilidad de aprobar un eventual desafuero a De Vido.