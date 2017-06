Lopez: “EL FpV tiene que ser mucho más abierto y trascender la mera coyuntura electoral”

El Senador Nacional (MC) Osvaldo Lopez, aseguró que “hay que construir un Frente con todas las organizaciones del campo popular; lo más amplio, lo más diverso, lo más transversal posible, para ganarle a Macri las próximas elecciones”.

En declaraciones efectuadas a Radio FM del Pueblo, de Río Grande, el dirigente de Nuevo Encuentro manifestó que “electoralmente integramos el FPV, pero bregamos para que sea mucho más abierto y trascienda la mera coyuntura electoral”.

“Resolvimos la discusión e integramos el FPV con el Partido Humanista y el Partido de la Victoria, y creemos que deberían integrarse también el PJ, el PI y Encuentro Popular”.

En este sentido, Lopez subrayó que “puede haber matices, pero somos todos espacios, organizaciones y referentes del Campo Nacional y Popular, y tenemos un único y mismo adversario principal, que es este proyecto económico que empobrece a la mayoría del Pueblo argentino”.

A renglón seguido señaló que “hay un objetivo de largo plazo que es sintetizar las experiencias políticas, sociales y económicas de la Argentina de los últimos años, y esto tiene que formar parte de un gran Movimiento Constituyente Social”.

“El pueblo va a decir en estas elecciones si ratifica este programa económico, o le pone un freno, diciéndole que las industrias no tienen que seguir cerrando, que el desempleo no tiene que seguir subiendo, que las importaciones no tienen que seguir creciendo, que los precios no tienen que seguir aumentando” profundizó Lopez, al tiempo que sintetizó: “El pueblo tiene la posibilidad, en agosto y octubre, de pronunciarle un NO al programa económico de Cambiemos”.

Interpelado sobre el rol de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lopez consideró que “ella nos llama a conformar una Nueva Mayoría, y con eso nos dice que no alcanza sólo con los partidos, ni con un frente, ni siquiera con el kirchnerismo o el peronismo. Con ese llamado Cristina nos dice que hay que ampliar mucho más el Frente Ciudadano”.

Por último, Lopez indicó que desde su espacio se está elaborando un documento “para poner en discusión de todas las agrupaciones del campo nacional y popular, y a la vez recibir contrapropuestas en un debate profundo que tenemos que darnos”.