Laura Colazo: “Somos el único espacio que ha presentado propuestas concretas”

En la recta final para las elecciones del próximo 22 de octubre, la candidata a Diputada Nacional por el Frente Tierra de Unión, Laura Colazo, realizó un balance de la campaña y confirmó que “somos el único espacio que hemos presentado a la sociedad proyectos concretos”. Se distanció de la Cámpora y remarcó que “queremos ir al Congreso para trabajar para todos los fueguinos y acompañar desde ahí a la Gobernadora Rosana Bertone”.

Menos de una semana para las elecciones generales del próximo 22 de octubre y los candidatos comienzan a transitar los últimos días de campaña, de dialogo con los vecinos, asociaciones e instituciones llevando sus propuestas y proyectos para la Cámara de Diputados de la Nación. La candidata a Diputada Nacional por el Frente Tierra de Unión, Laura Colazo, evaluó que “después de caminar cada uno de los rincones de la Provincia, siento que nuestro espacio y todo este gran equipo, está cada vez más cerca de la gente, escuchando sus necesidades y gestionando a cada instante para encontrar una solución a los problemas de los fueguinos”.

Al ser consultada por la recepción de la gente en esta etapa de la campaña, Colazo manifestó “Hemos caminado cada lugar de la provincia. Después de las PASO, hemos continuado con el trabajo de dialogar en cada uno de los barrios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Llevamos nuestra propuesta, le mostramos a cada uno de los fueguinos el trabajo fundacional que viene realizando la Gobernadora Rosana Bertone y explicándole la necesidad de poder contar con un diputado Nacional que gestione y trabaje por los fueguinos. Logicamente el 22 de octubre el escenario político es otro, ha cambiado. Pero si hay algo que queda claro es que el 60 por ciento de los fueguinos votaron opciones locales, proyectos políticos locales, no votaron las discusiones que se dan en Buenos Aires, sino que nos trasmitieron ese mensaje a todos los espacios políticos. Nosotros tenemos un mensaje claro. Queremos acompañar este proceso de desarrollo que encabeza nuestra Gobernadora. Hacer sentir a los fueguinos que sus diputados están cerca. Les pedimos la oportunidad a aquellos espacios políticos que no van a poder estar el 22 de octubre que nos acompañen en esta opción local que ellos han planteado”.

También respondió sobre la dureza de la campaña en términos de críticas y expreso que “Sinceramente, no sé si fue una campaña más o menos dura. En el caso del Frente Tierra de Unión, hemos sido muy castigados y en cada momento trataron de ensuciarnos con mentiras. Lo único que yo no soporto es la mentira, y tal vez por eso es que desde nuestro lugar parecería que hubiéramos sido críticos pero en absoluto. Nosotros lo único que hicimos es decir la verdad. Tal vez diciendo la verdad le sacamos la careta a algún candidato –en alusión al referente del cristinismo Martín Pérez- y por eso dicen que somos críticos. La vedad somos el único espacio que ha presentado propuestas y proyectos concretos que beneficiarán a la Nación y a Tierra del Fuego. No como Pérez que le ha mentido a los fueguinos y ha quedado demostrado, como por ejemplo cuando se sacó una foto con el veterano de Malvinas, Conrado Zamora y dijo que su partido lo apoyaba, eso fue una mentira que el propio Corrado se encargó de desmentir. Luego nos dijo a todos los fueguinos que había votado en contra del artículo 27 de la ley de reparación histórica y cuando uno va a los diarios de sesión de la Cámara, comprueba que votó a favor. En la campaña política no vale todo -destacó Colazo-. Uno tiene que respetar a los electores. Cuando uno ensucia la campaña diciendo que uno representa a otro espacio político y no a Tierra de Unión, también se está mintiendo. Pedimos que hablemos de propuestas. Me gustaría saber qué hizo el diputado Martín Pérez en estos cuatro años. Porque no ayuda a los fueguinos a conocer qué hay en el presupuesto.

Las Propuestas

Responsabilidad Sanitaria

“La intención es poder compensar en todo el territorio argentino el déficit de especialistas que tenemos en salud, que padecemos los fueguinos, pero no somos los únicos, ya que también hay otras provincias que necesitan de especialistas. Estamos a favor del federalismo también en materia de salud. Cuando hablamos de defender lo nuestro, hablamos de defender el sistema de salud, de reclamar en el Congreso de la Nación, de presentar este proyecto de ley para que sea un programa nacional, que se trabaje con recursos del Estado nacional, como lo marca la Constitución y los tratados internacionales”.

Becas Federales y Estratégicas

Otro de los proyectos en los que está trabajando plantea un plan federal de becas para estudiantes universitarios de carreras estratégicas. “Cada provincia según su matriz de desarrollo define cinco carreras clave -explicó Colazo-. Los estudiantes de cada provincia que eligen esas carreras reciben una beca de un salario mínimo por el tiempo que dure la misma”.

Gratuidad al transporte para discapacitados

También presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa que impone la gratuidad del transporte aéreo a personas con discapacidad que vivan a más de 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Hoy ese beneficio existe solo para transporte terrestre y de acuerdo a la visión de la candidata “no alcanza a satisfacer las necesidades de nuestra población insular”.

Ley Aerodependencia

Finalmente, avanza en una propuesta de Ley de Aerodependencia, que “permite establecer precios diferenciales, declara las rutas a Tierra del Fuego como servicio esencial para evitar suspensiones en caso de paro, permite a la provincia intervenir en la determinación de las frecuencias, tan necesarias en especial para Río Grande”, subrayó el actual concejal.

Finalmente fue consultada por el mensaje para la sociedad fueguina. Al respecto la candidata manifestó. “ El mensaje es el mismo que llevo todos los días desde que soy Concejal. Poniendo la prioridad en el bienestar de todos los vecinos. Trabajando arduamente por cada uno de los vecinos de Tierra del Fuego. Hoy tenemos la posibilidad y la responsabilidad de sumarnos y acompañar este proceso histórico de desarrollo que encabeza nuestra Gobernadora. No es slogan, por el contrario es la realidad palpable en obras y acciones concretas que se dan todos los días y por eso es que necesitamos diputados que estén más cerca, que trabajen para Tierra del Fuego, que estén codo a codo con la Gobernadora y que gestionen soluciones concretas para la Provincia. El próximo 22 de octubre, los fueguinos tenemos una oportunidad histórica. Votar por una propuesta para los Vecinos de Tierra del Fuego, dejando de lado la discusión Nacional.