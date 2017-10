Elecciones 2017: ¿puedo votar si no voté en las PASO?

El próximo 22 de octubre se celebrará el acto eleccionario que renovará el Congreso de la Nación. y ¿qué pasa si no cumplo con mi obligación cívica?

El pasado 13 de agosto se celebraron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En dicha instancia se definieron qué fuerzas y alianzas políticas y qué candidatos podrán efectivamente disputar este 22 de octubre una banca en Diputados o en el Senado.

¿Pero qué pasa si un elector no concurrió a votar en las PASO? ¿Podrá hacerlo en este domingo cuando se defina efectivamente la nueva composición del Congreso de la Nación?

Sí, podrá, sin embargo deberá haber justificado la no emisión del voto en las PASO y en caso de no poder hacerlo deberá pagar una multa. Pero en ningún caso el no haber votado en las PASO, con o sin justificación, impide a un elector hacerlo en las Legislativas.

De no hacerlo será incluido en el registro de infractores al deber de votar y deberá pagar una multa por faltar a su obligación cívica.