Conrado Zamora “Repudio la utilización política que Martin Pérez hizo de nuestro encuentro”

El líder y referente de Proyecto Sur en Tierra del Fuego, se mostró indignado por la utilización política de su imagen por parte del Diputado Pérez y aclaró que “sólo nos reunimos para dialogar sobre la cuestión Malvinas”.

El ex precandidato por Proyecto Sur Conrado Zamora, mostró su indignación y repudio de manera contundente la utilización política que el actual diputado y candidato realizo de una reunión que mantuvieron por el tema Malvinas.

Conrado Zamora, remarcó que “nos juntamos con Pérez como lo hicimos con otros referentes políticos a dialogar específicamente sobre la cuestión Malvinas” enfatizando que “lo hice en mi condición de veterano de guerra” asegurando que “lamentablemente Pérez y su espacio mezclaron la cuestión Malvinas con la política y eso nos enoja e indigna”.

“Que saque en un medio, el Diputado Martín Pérez esto, es muy lamentable”, asegurando que “acá no se trata de que esto me enoje como ex combatiente acá de lo que se trata es de que Pérez con su actitud mostro un proceder inescrupuloso y mansillo el honor de los combatientes de Malvinas”, sentenciando que “esta operación mediática marca una falta clara de ética”

Al ser consultado, el referente político adelantando que “vamos acompañar desde proyecto Sur a la candidata de Tierra de Unión, Laura Colazo y al actual ministro Luís Vázquez”.

El líder de Proyecto Sur en Tierra del Fuego sostuvo que “Pérez hizo esto de manera deliberada, utilizando la defensa de Malvinas con fines electorales”.

Asimismo, Zamora volvió a dejar en claro que “de ninguna manera hay que mezclar las cosas o creer que nuestro espacio va a respaldar a Pérez. Nosotros ya nos decidimos y vamos acompañar a Laura Colazo”, finalizo