Boyadjian: “Mi prioridad es seguir defendiendo el empleo fueguino”

En el marco del tratamiento de la Reforma Tributaria en el Senado, la senadora Miriam Boyadjian votó por la afirmativa en general, aunque no acompañó en particular los artículos 122, 123 y 128 que disponen la eliminación gradual de los impuestos internos a productos electrónicos que compiten con la industria de Tierra del Fuego.

“Estos tres artículos implican una pérdida de competitividad para las empresas radicadas en Tierra del Fuego”, aseguró Boyadjian. Y agregó: “son el fruto del acuerdo firmado entre el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional, AFARTE y las autoridades de la UOM, que además dispuso el congelamiento de los salarios de los trabajadores fueguinos por dos años”

En su intervención en la sesión la senadora expresó su deseo de que una rebaja en el impuesto a las ganancias y en aportes patronales se traduzca en mayor inversión y creación de puestos de trabajo con miras a reducir la pobreza en nuestro país.

“Creo que hay que acompañar esta medida, hay que bajar la presión tributaria a las empresas porque es necesario transformar el país, algo que debemos hacer entre todos. No podemos ser meros espectadores, sino protagonistas de este cambio”, señaló No obstante, la senadora aclaró que no podía avalar con su voto una modificación que impacte directamente sobre los puestos laborales de Tierra del Fuego.

También lamentó que “no exista un verdadero plan alternativo capaz de reemplazar el polo tecnológico y el modelo vigente por otro que pueda absorber la mano de obra, sentar las bases para el progreso y dar previsibilidad en cuanto al desarrollo económico en la provincia más austral del país”