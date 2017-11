Bertone: “Si Nación cree que porque no gané una elección voy a bajar los brazos no me conocen”

La Gobernadora Rosana Bertone criticó hoy duramente los anuncios formulados por el Ministro de Hacienda de Nación Nicolás Dujovne y anticipó que ya tiene un listado de 84 diputados nacionales para empezar a llamar uno por uno por si efectivamente el proyecto ingresa en la Cámara Baja.

También adelantó que “vamos a intentar por todos los medios que reviertan estas medidas antes que envíen el proyecto al Parlamento”. También se refirió a los cambios que se pretenden en ingresos brutos, señalando que significarían una merma en los ingresos provinciales de 2 mil millones de pesos.

La Gobernadora anticipó que de avanzar el proyecto “se perderían más de 9 mil puestos de trabajo directos, se destruiría el 30% de nuestro producto bruto y se desfinanciará la Provincia”.

“Esos anuncios contradicen las medidas que anunció Macri respecto a la necesidad de crear empleo y mantener la seguridad jurídica, porque el estado nacional va a tener que afrontar una catarata de juicios por no respetar el statu quo de un régimen que está vigente”, analizó la Gobernadora en una entrevista realizada por el periodista Gabriel Ramonet para el programa Va de Nuevo por FM Centro de Ushuaia.

La mandataria recordó que en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de este año “venimos marcando la diferencia con la política industrial de Nación”, pero que la forma de trabajo ha sido “seria, responsable, con propuestas que hemos llevado”, aunque se quejó de que “algunas no han sido leídas”.

Respecto al resultado electoral del 22 de octubre, Bertone afirmó enfáticamente que “si en Nación creen que porque no gané una elección voy a bajar los brazos es porque no me conocen, yo no voy a bajar los brazos nunca”, al mismo tiempo que llamó a la reflexión respecto de la importancia de que un Gobernador pueda contar con diputados nacionales de su espacio político como sucede en otras Provincias.

La gobernadora también ratificó que “en el día de hoy el Ministro Ramiro Caballero se va a reunir con el Ministro Cabrera a las 14 hs y veremos que sucede en esa reunión”. También comentó que en la fecha “esta prevista una sesión en el Senado con el Jefe de Gabinete de Nación y también estamos en comunicación con los senadores de nuestra Provincia para hacer una defensa firme de nuestra industria” aunque reconoció que “no es una defensa fácil porque hay una mirada crítica de otras provincias respecto de nuestro régimen, y también de medios nacionales y sectores importadores”.

Sobre el particular, Bertone informó que ya ha conversado con otros gobernadores así como también con el jefe del bloque de senadores del PJ Miguel Pichetto con quien se viene realizando un trabajo conjunto. También manifestó que ha estado en comunicación con el Legislador Pablo Blanco y con el intendente Vuoto, quien se ha puesto a disposición, y que el Ministro Leonardo Gorbacz estuvo comunicado con el diputado nacional Matías Rodríguez, a quienes se les ha solicitado “tratar de conseguir una posición única del bloque en defensa de Tierra del Fuego”.

Respecto a los pasos a seguir la Gobernadora planteó que “tenemos que ser ordenados y seguir un plan de trabajo, no podemos actuar a tontas y a locas, primero hay que trabajar para evitar que el proyecto ingrese así a diputados” y afirmó que “la defensa de nuestro territorio no es un tema de un solo espacio político”.

“Hay mucha gente en Tierra del Fuego que ha estudiado a fondo los temas vinculados a la ley 19640 y que se han puesto a disposición, los estamos escuchando y vamos a seguir escuchando y trabajando con todos porque tenemos voluntad de diálogo dentro de un marco de institucionalidad”, sentenció la Gobernadora Bertone.