Bertone: “Laura y Luís tienen la capacidad para gestionar, trabajar y legislar por los fueguinos”

RIO GRANDE.- En el trayecto final de la campaña electoral, de cara a las PASO, la Gobernadora de la Provincia y referente máximo del Frente Tierra de Unión, brindo su respaldo a los candidatos de la Lista N°501 Laura Colazo y Luís Vázquez a la vez que realizó un balance sobre el proceso electoral y el camino que debe tomar la Provincia para lo que consideró “no volver atrás.

Los fueguinos merecemos mucho más y lo vamos a lograr. Están dadas las condiciones para construir una gran provincia con obra pública y nuevos puestos de trabajo. Estoy convencida que lo vamos a lograr y que la gente nos va a acompañar porque ya vivimos muchas frustraciones”.

En este sentido, la mandataria Provincial, se refirió a sus candidatos e indicó que “sabíamos que necesitábamos diputados que gestionen, que golpeen puertas, que discutan leyes pero que también consigan recursos para obras, programas y todo lo que Tierra del Fuego necesita. Tanto Laura como Luis tienen esa capacidad de trabajo que necesitamos. A mí me van a ayudar mucho si logramos que ambos puedan estar en una banca de diputados” aseguró Bertone en referencia a los candidatos del Frente de Unión.

“Lo habitual en política es que los candidatos surjan de acuerdos de cúpulas entre distintos sectores. Pero nosotros pretendemos cambiar eso, y ofrecerle a la sociedad candidatos que puedan plantear un trabajo concreto que les mejore la calidad de vida. Nosotros primero definimos el perfil que queríamos. Tanto Laura como Luis tienen esa capacidad de trabajo que necesitamos” insistió Bertone y recordó que “muchos años fui diputada y sé que es un lugar desde donde se pueden hacer muchas cosas. Laura además es joven y tiene mucho compromiso, eso también es muy importante. Creo que es una forma de ir mejorando la calidad de las instituciones y generando un recambio generacional de manera sostenible”.

En referencia a la apuesta fuerte de su gobierno en la elección de medio término y la posibilidad de que se tome como un plebiscito de su gestión, la Gobernadora fue muy clara e indicó que “cada persona vota desde necesidades y miradas distintas. Algunos miran la situación nacional, otros miran el escenario local. Algunos miran los Ejecutivos, aunque se discutan cargos legislativos. Y otros eligen al candidato que les genera más confianza.

En todo caso lo que puedo decir es que esta Gobernadora necesita el apoyo de los vecinos de Ushuaia, Rio Grande y Tolhuin en esta elección para seguir avanzando con el plan de obras más importante que haya tenido la provincia en toda su historia, y para continuar consolidando un proyecto de ordenamiento y desarrollo con inclusión social que ya va dando buenos resultados. Pero lo fundamental, necesitamos el apoyo en esta elección para tener todas las herramientas que necesitamos para generar más empleo, que es la prioridad total y absoluta en esta etapa de la provincia” destacó.

En referencia al voto justicialista y las críticas vertidas en una primera instancia, remarcó que “siempre las elecciones ponen en juego intereses que son legítimos. Hay muchos militantes y dirigentes que aspiran a ser candidatos. De la misma manera que hay sectores o partidos políticos que tienen una historia, una trayectoria, una capacidad de trabajo o un compromiso, y quieren tener un protagonismo, yo eso lo veo bien”.

“Pero como decía Perón: primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres. O podríamos decir, primero la Provincia” explicó la Gobernadora quién a su vez sostuvo que “el peronismo siempre fue frentista, y eso le ha permitido interpelar siempre a las grandes mayorías.

A mí me toca hoy conducir al partido justicialista de Tierra del Fuego, y es un gran orgullo que tengo. Quiero que mi partido se fortalezca, se modernice, y ponga en valor lo mejor de su historia y su doctrina. Ese es el camino que tenemos que seguir. El resto se irá dando naturalmente.

La verdad es que me siento muy acompañada por el peronismo, y sé que hay una comprensión del momento histórico que vive la provincia y por eso hay un apoyo muy importante a nuestros candidatos. Yo eso lo valoro mucho”.

Estamos en el camino de la generación de más Trabajo

La Gobernadora se detuvo analizar la situación del empleo y remarcó que “todas nuestras propuestas apuntan a generar empleo: el plan de obras públicas y el apoyo al crecimiento del sector privado tienen ese objetivo fundamental. La defensa de la 19640 es fundamental, el programa que hicimos de venta directa al público a precios accesibles es también una forma de cuidar nuestro trabajo. El apoyo a la industria forestal en Tolhuin con medidas concretas como la compra por parte del Estado de muebles de madera de lenga, el apoyo a la sanción de la ley de autopartes, la creación del Laboratorio del Fin del Mundo, todo apunta a que haya más empleo”.

“Hoy tenemos la suerte de producir el Samsung s8 y el dispositivo Huawei que son los más vendidos del mundo. Tenemos un incremento en la producción de televisores y aire acondicionados. En turismo hemos incrementado nuestras posibilidades con vuelos directos de Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata. La obra del corredor costero del Canal de Beagle nos va a generar más días de estada de los turistas y por lo tanto vamos a necesitar más trabajadores. Acompañamos a nuestros productores a la exposición Rural después de 11 años” confirmó.

Relación con el Gobierno Nacional

En referencia a la relación del Gobierno Provincial con la Nación y las críticas que manifiestan los diversos actores políticos, Bertone aseguró que “La mayoría de los vecinos de la provincia entiende que un gobernador debe tener relación madura con el presidente de la Nación. Siempre fue así desde que somos Provincia. Pero algunos especulan y tratan de sacar una ventaja mezquina de esa situación. A mí no me importa, porque no vine a especular sino a transformar”.

Muchas críticas pocas propuestas

Al ser consultada sobre la gran cantidad de críticas que se plantearon durante la campaña y la falta de proyectos por parte de los diversos candidatos Rosana Bertone sostuvo que “hay una tendencia a criticar en lugar de construir. Es una especie de tendencia autodestructiva que tenemos digna de un análisis psicológico y sociológico. La crítica es buena si viene acompañada de propuestas, si es una crítica constructiva.

Por eso desde Tierra de Unión llevamos adelante una campaña positiva, basada en mostrar lo que hicimos y en los proyectos que queremos concretar, como el microestadio de Río Grande y el nuevo hospital de Ushuaia, entre muchos otros. Fíjese que en el tema de la 19640 nosotros presentamos un proyecto concreto de reapertura del régimen y por otro lado logramos frenar la aplicación del IVA al consumo de gas en la Provincia. Eso nos diferencia del resto, no nos quedamos en los discursos”.

“No volver atrás”

Por último, hizo referencia al último Spot de la campaña de los candidatos de la Lista N°501 donde se deja en claro la necesidad de no volver atrás e indicó que “queremos seguir adelante. No queremos volver a la conflictividad permanente, ni a que los jubilados vivan con la incertidumbre de no poder cobrar, o a que el gobierno se limite a pagar sueldos y no a ejecutar un plan de desarrollo, ni que los hospitales estén sin insumos ni equipamiento, ni a seguir contaminando Ushuaia, ni a un Estado desordenado y ausente, o a la parálisis de la obra pública.

Los fueguinos merecemos mucho más y lo vamos a lograr. Están dadas las condiciones para construir una gran provincia con obra pública y nuevos puestos de trabajo. Estoy convencida que lo vamos a lograr y que la gente nos va a acompañar porque ya vivimos muchas frustraciones”.

“El gobernador que me suceda va a tener que resguardar la paz social porque ya es un valor adquirido por parte de la gente” aseguró Bertone y remarcó que “además, es la única forma de generar empleo además de las condiciones macro económicas. La paz social es fundamental. Al que no conserve este clima de paz y convivencia la propia sociedad lo va a apartar. Todos han descubierto el valor fundamental de que sus chicos vayan a la escuela, que es lo que garantiza igualdad y un futuro mejor.

Por eso, nadie quiere volver atrás. Estamos dando los primeros pasos de un camino que nos está uniendo a todos con un objetivo común y eso va mucho más allá de las banderas políticas” sentenció la Gobernadora Rosana Bertone tras brindar un fuerte respaldo a Laura Colazo y Luís Vázquez como los candidatos del Frente Tierra de Unión.