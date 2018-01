Un paraíso para la pesca con mosca *Por Alfredo Zubiri

El Parque Nacional Los Alerces es uno de los lugares elegidos por pescadores de todo el mundo para disfrutar de esta actividad deportiva

La pesca con mosca es una de las actividades deportivas estrella a lo largo de todo el territorio nacional. Así como en el norte del país el dorado es la estrella que persiguen los pescadores, la Patagonia se lleva lo propio con sus truchas. Los pescadores de mosca se mueven en los meses más cálidos (la temporada de pesca con mosca comienza el 1 de noviembre y se extiende hasta finales de abril) hacia el sur de Argentina. En Patagonia hay dos ambientes principales donde esta actividad se desarrolla: la llamada Patagonia Norte (la Región de los Lagos, San Martín de los Andes, Bariloche, Bolsón y Esquel) y la Patagonia Sur (Río Grande de Tierra del fuego).

En los últimos años como consecuencia de que en Chile se han instalado factorías de pescado a mar abierto, algunos salmones se escapan de esas redes y se mueven hacia el sur, cruzando el Estrecho de Magallanes para adentrarse en los ríos argentinos covirtiéndose en una intromisión para las tradicionlaes especies que se pescan con mosca (la trucha arcoiris y la trucha fontinalis y trucha marrón).

El Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la Patagonia Norte presenta varias particularidades para los amantes de la pesca con mosca. Construida por 1975, la represa de Futalefú es una pared que impide que los salmones remonten al corazón del parque, por lo tanto la inmensa mayoría de las aguas de Los Alerces no tienen salmones y preservan el hábitat y los peces que tradicionalmente se han pescado en la patagonia.

La pesca con mosca es un estilo muy particular donde el equipo (la caña flexible, la línea de flote y el señuelo) definen la pesca. Hay cierta técnica que implica mover o dejar quieto el insecto para lograr confundir al pez, para ello se requiere cierta práctica que le da una belleza particular, una forma elegante que crea el atractivo particular que este tipo de pesca tiene.

Al tratarse de un equipo más liviano que en otras formas de pesca, se le da al pez más oportunidad de escaparse al tiempo que la utilización de anzuelos más pequeños le dan mayor oportunidad de sobrevivir, motivo por el cual es deportiva or excelencia. Al buscar devolver al pez y hacerlo en condiciones de que este sobreviva los Reglamentos de Pesca de la Patagonia han circunscripto las áreas de pesca a a quellas con mosca.

Esta actividad, además, está vinculada a una experiencia. Quien va a pescar lo hace entre amigos, con un fogón y una copa de vino de por medio. En este modo de vivir la pesca es donde la Patagonia Norte revela uno de sus costados más especiales porque, al ser más templada, permite vivir al aire libre, compartir con amigos y familia e integrar la pesca con una forma de vivir la naturaleza.

Dentro del Parque Nacional Los Alerces encontramos ámbitos de pesca muy productivos. Estas aguas son conocidas por ser limpias, lentas, muy transparentes y en consecuencia son especiales para pesca con mosca seca o pesca fina. Cuando el agua es tan clara uno ve al pez y el pez te ve. Es un desafío de mayor dificultad y genera exitación. Es una de las formas más buscadas de pescar, y el corazon del Parque Nacional Los Alerces es destacado y conocido en todo el mundo por esto. Hay Ríos en el Parque que son famosos a nivel mundial: El Rivadavia, el Lago Verde, el Río Arrayanes, son los lugares más conocidos, muchos ellos a nivel mundial.

Al tratarse de un Parque Nacional, hablamos de un lugar con escaso turismo, el corazon del parque no esta pavimentado y es propone un lugar que mantiene el paisaje tranquilo y poco visitado de la Patagonia, difícil de conseguir en la Patagonia Norte. En este contexto es un paraíso para los pescadores, ya que les da la oportunidad de pescar en un área protegida y ofrece a la vez alternativas de alojamiento en los que uno puede conectar con la naturaleza y contactarse con guías experimentados.

*Por Alfredo Zubiri, director de El Aura Lodge