Prevención de incendios en el hogar

La mejor manera de evitar eventos no deseados es a través de una continua tarea de prevención.

– Mantenga fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños, no permita que enciendan fuegos ni hogueras, no los deje solos si en la casa hay artefactos encendidos. Suele ocurrir que ante la presencia de fuego, los chicos se escondan debajo de la cama o en los armarios.

– Familiarice a los niños con los cuidados del fuego, los objetos inflamables y los lugares de riesgo (hornallas, aparatos eléctricos). También, explíqueles el procedimiento en caso de incendio: que salgan de inmediato sin llevarse nada, que avisen a una casa vecina que llame a los bomberos (o que activen el servicio de monitoreo de la casa, si tiene). Si se encienden sus ropas, deben lanzarse al suelo de inmediato, cubrirse la cara con las manos y rodar para apagar las llamas (esto se llama “detenerse, caer y rodar”, una consigna fácil de recordar para los chicos). Si se queman, deben poner la parte afectada bajo el chorro de agua fría. Nunca se debe aplicar hielo ya que el hielo también quema. Tampoco cremas, ungüentos ni pasta dental.

– No permita que los niños jueguen en la cocina, especialmente si las hornallas están encendidas (siempre conviene utilizar las de atrás, no obstante) o si hay aparatos eléctricos funcionando.

– Los objetos inflamables (cortinas, paños, guantes para asaderas, envases de alimentos, botellas de aceite, utensilios de plástico, aerosoles) deben colocarse a una distancia segura de las fuentes de calor (cocina, horno, tostador, cafeteras). Las corrientes de aire avivan el fuego y pueden, por ejemplo, mover hacia él cortinas u otros elementos livianos.

– No coloque objetos en estantes o ganchos arriba de las fuentes de calor aunque sean incombustibles. Al tratar de tomarlos, podría encenderse la ropa.

– Si una sartén con aceite o grasa se inflama no intente apagarla con agua. Cúbrala con una tapa y deje que se enfríe.

– Apague hornallas, hornos, microondas y artefactos eléctricos en cuanto termine de usarlos y desenchufe los que correspondan para evitar que sean encendidos inadvertidamente. Los microondas no se calientan, pero los alimentos puestos en su interior sí. Tenga cuidado al retirarlos y enseñe esta precaución a los niños. Si el horno se prende fuego, cierre la puerta. Si ocurre con el microondas, desenchúfelo y deje que se enfríe. No salga de la cocina si las hornallas están encendidas, especialmente si tiene aceite o agua en el fuego.

– No utilice ropa con mangas anchas para cocinar. Limpie los derrames de aceite y grasa inmediatamente, ya que pueden encenderse con facilidad. Los mangos de ollas y sartenes siempre deben estar hacia adentro de la cocina, para evitar que los líquidos calientes se vuelquen sobre una persona.

– Al salir de su casa cierre la llave de gas, de las garrafas y de los tubos y nunca deje la comida en el fuego.

– Recuerde limpiar periódicamente las chimeneas y las campanas de cocina.

– No use llama para buscar posibles fugas de gas. Si huele a gas tampoco toque los interruptores eléctricos (ni para encender ni para apagar). Ventile y llame a un experto o a los bomberos.

– En un edificio de altura, deben existir por lo menos dos vías de evacuación conocidas por todos sus habitantes (al igual que el plan de evacuación). Por ningún motivo deben estar cerradas ni servir como bodegas, ni siquiera de manera transitoria. En caso de incendio, los ascensores no deben ser utilizados por ningún motivo.

– Los extintores deben estar cargados, accesibles y en lugares visibles. Las mangueras que se ubican en cajas en los pasillos deben ser de material rígido. Las luces de emergencia son vitales: en caso de incendio los bomberos cortan la electricidad y el edificio queda a oscuras. Los edificios de altura deben contar con una red seca, es decir cañerías que recorran todo el edificio, con salidas en cada piso. En caso de incendio se utilizan para enviar agua hacia el lugar afectado sin necesidad de extender mangueras de piso en piso. La conexión de en la calle debe estar en buen estado, visible y despejada. Además, deben contar con un sistema de alarma general para casos de incendio, que alerten sobre la necesidad inmediata de evacuación.

– La primera acción del personal encargado del edificio o de su vigilancia debe ser llamar a los bomberos: Cada minuto es valioso. Los teléfonos nunca deben estar bloqueados para realizar llamadas de emergencia.

Por Ricardo Katz, Presidente de Prioridad1