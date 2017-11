Von der Thusen “nosotros siempre hemos cumplido pensando siempre en los trabajadores”

El concejal Raúl von der Thusen aseguró “entender” el reclamo de los trabajadores del Sindicato de Camioneros. Remarcó que desde la institución legislativa “hemos cumplido con los trabajadores” por lo que remarcó que “el Ejecutivo se ha demorado” en cuanto a definir la licitación por los servicios de barrido y recolección de residuos.

RIO GRANDE.- El concejal Raúl von der Thusen se refirió a la reunión mantenida con los integrantes y afiliados del Sindicato de Camioneros que esta mañana asistieron al Concejo Deliberante para reclamar por el futuro de los trabajadores de la empresa Agrotécnica Fueguina que el 31 de diciembre próximo concluye su vínculo con el Municipio de Río Grande y la prestación de los servicios de barrio y recolección de residuos.

Finalizada la reunión von der Thusen aseguró “entender la preocupación que tienen los trabajadores que se desempeñan en los servicios de recolección de residuos; barrido y limpieza o relleno sanitario y todo lo que involucra a los trabajadores del Sindicato de Camioneros dado que aún no hay una definición, por parte del Municipio, sobre la empresa que se va a hacer cargo de estos servicios”.

Sin embargo von der Thusen advirtió que “la transición va a ser difícil” dado que “hace 30 años que el servicio lo brinda la misma empresa” además “los trabajadores tienen acceso a una información que nosotros no conocemos y si eso son los números que se manejan, es preocupante”.

Por lo tanto von der Thusen remarcó la decisión del Concejo de que “las autoridades del Municipio vengan al Concejo para poder poner palabra en este tema cuanto antes”, además remarcó que desde el Concejo “no es que nos acordamos ahora, lo venimos haciendo semana tras semana, hemos hecho pedidos de informes y pasaron más 6 meses de la apertura del segundo sobre y nosotros todavía no tenemos información de que es lo que pasa”.

Por lo cual recordó que “luego de algunas presiones que hemos ejercido desde este Concejo, nos han informado que Agrotécnica Fueguina había quedado fuera de la licitación” por lo tanto “hoy quedan compitiendo la empresa Santa Elena y “Entre” y ahora estamos esperando la definición”.

Sin embargo reiteró que el problema “es que los trabajadores se encuentra en una situación de indefensión o de incertidumbre porque el 31 de diciembre termina el contrato con Agrotécnica y probablemente el Municipio plantee alguna prórroga, pero que pasa si Agrotécnica no quiere brindar el servicio, que vamos a hacer” se preguntó.

Por lo tanto anticipó que desde el bloque que integra “a través de una herramienta legislativa que es la Minuta de Comunicación para que el Municipio informe de forma urgente cuales son los resultados de la licitación y que nos explique cuál es la situación de los trabajadores”.

Von der Thusen remarcó que desde el Concejo Deliberante “convocamos al Sindicato a trabajar en conjunto los pliegos de la Licitación, ellos trajeron cinco puntos que fueron respetados y desde la institución hemos cumplido siempre pensando en la situación de los trabajadores”.

Por lo tanto “si el Municipio esta demorado en la licitación, nosotros como Concejales no podemos participar de la licitación pero sí podemos hacer un control posterior”.

Con relación a la indemnización que reclaman los trabajadores a la hora de pasar a tener relación de dependencia con otra firma von der Thusen reveló que “el pliego es claro en cuanto a que estos trabajadores deben continuar trabajando y con su correspondiente indemnización ellos plantean de que hay una Carta Documento ingresada en el expediente de la Licitación que nosotros no tenemos porque no corresponde y tampoco la deberían tener ellos, y allí las empresas habrían destacado que no se quieren hacer cargo de la indemnización y en algunos casos tampoco se querrían hacer cargo de la antigüedad”, por lo tanto “esto violaría lo que estable el pliego de la Licitación” sentenció von der Thusen