Von der Thusen busca insistir las normas vetadas por el Municipio

Durante la reunión de la comisión de Legislación e Interpretación los ediles analizaron varios vetos que fueron aplicados desde el Ejecutivo Municipal a distintas ordenanzas aprobada por el Cuerpo de Concejales. Entre los vetos analizados se encuentran la creación de un abono para el estacionamiento medido, como así también el ingreso al CEDEME. Además el concejal Von der Thusen adelantó que fue ingresado al Ejecutivo Municipal un pedido de informe respecto de la recaudación del sistema del Estacionamiento Medido desde el mes de febrero a la fecha.

Río Grande.- En el marco de la Comisión de Legislación e Interpretación que preside el concejal Raúl von der Thusen, este miércoles los ediles analizaron varios vetos que el Ejecutivo Municipal impuso en diferentes normativas sancionadas por el Cuerpo de Concejales. Además se evaluaron variadas propuestas referidas a temas vinculados con el tránsito, como así también con el estacionamiento medido.

El encuentro que se desarrolló en la sala de Comisiones fue presidido por el presidente de la Comisión, tomando parte las concejales María Eugenia Duré y Laura Colazo.

Tras la reunión, el concejal Raúl von der Thusen señaló que “hace algunos días recibimos algunos vetos de parte del Municipio local tendientes a dejar sin efecto la voluntad de este Cuerpo de Concejales, destinados por un lado a ordenar el estacionamiento medido, un proyecto propio que tenía como objetivo crear un abono mensual para el sistema, y para todas las personas que quisieran comprar este abono le saldría el 50 % del valor de lo que debería pagar realmente si estaciona de lunes a viernes de 9 a 16 horas”.

Remarcó que esto es un proyecto que ya se “había trabajado en comisiones con el Municipio mismo, ellos habían estado de acuerdo con este proyecto, por eso llama mucho la atención que haya vuelto vetado, pero que seguramente con el resto de los concejales vamos a insistir en este proyecto”.

Por otro lado, indicó que también se “trato el veto que tiene que ver con el acceso al CEDEME (Centro de Mediación del Poder Judicial), este proyecto también es propio, y plantea un ingreso independiente hasta ese lugar para que todos los vecinos de la ciudad que accedan al centro de mediación, no tengan que caminar como lo hacen hoy veinte cuadras entre ida y vuelta hasta el ingreso al campamento YPF, sino que iba a haber una parada de colectivo en la puerta del Centro de Mediación para que todos aquellos que se dirijan hacia el lugar no tengan que caminar tantas cuadras”.

En tal sentido el edil recordó que en “pleno invierno se puede ver a muchísimas mamá con nenes de la mano caminando todas estás cuadras, y se podría solucionar de una manera muy sencilla cumpliendo con este proyecto, con lo cual seguramente con el apoyo de mis pares lo vamos a volver a insistir”.

Entre los argumentos brindado por el Ejecutivo Municipal para vetar este proyecto, el edil dijo que “el primer argumento tiene que ver con un tema de jurisdicción que dicen de que el Municipio no puede realizar esa obra , me parece que es un error, dado que el Municipio puede hacer la obra porque es una ruta nacional de ingreso, pero debe de ser a través de un convenio con Vialidad Nacional o Provincial según corresponda, y otro de los fundamentos que plantearon es que nosotros como concejales no podemos cambiar el recorrido de circulación de los colectivos porque ya está impuesto en la ordenanza 3548, a lo que respondí en Comisiones técnicamente de que una ordenanza es votada por el Concejo, y una ordenanza es derogada por el Concejo, el Ejecutivo no tiene facultades para cambiar la circulación de los colectivos de la ciudad, únicamente lo puede hacer este Cuerpo de Concejales, con lo cual técnicamente no es viable el veto, por lo cual el Cuerpo de Concejales va acompañar este pedido que hice para insistir en estos dos proyectos”, explicó.

Proyectos viales

En otro orden Von der Thusen se refirió a varios proyectos que se encuentran en comisiones relacionados a la cuestión vial, para lo cual indicó que “se trata de proyectos que tienen que ver con reductores de velocidad, cambios de semáforos, sistemas de semaforización, carteles de velocidad, carteles de ceda el paso, carteles nomencladores en algunos barrios que todavía no existen, por lo que fuimos tratando estos temas en la comisión Especial de Tránsito, con lo cual lo que vamos hacer es juntar todos estos proyectos para hacer un solo proyecto, y poder llevarlo a la sesión del próximo 31 de agosto, aprobarlo, y que los vecinos puedan contar con algunos servicios de seguridad como lo son reductores de seguridad, o semáforos”.

Sistema de Estacionamiento Medido

También se refirió a la solicitud de un pedido de informe respecto de la recaudación del sistema del Estacionamiento Medido, para lo cual el edil expuso que “ya fue presentado hace dos semanas, esperemos que en la reunión de labor parlamentaria los pares entiendan que es importante conocer cuánto es lo que se recauda, y que se está haciendo con el dinero público del estacionamiento medido, con lo cual espero que en la labor parlamentaria puedan aprobarlo para que esto sea tratado sobre tabla en la sesión, y sea aprobado, me parece que tenemos que comenzar a conocer cuáles son los destinos de los fondos del estacionamiento medido, cuanto es lo que se recauda, que día se recauda más, que día se recauda menos, además de comenzar a elaborar algunos proyectos que tiendan a mejorar este servicio”.

Von der Thusen recordó que el estacionamiento medido comenzó a “funcionar en el mes de febrero, estamos terminando agosto, y todavía no tenemos contempladas las 65 cuadras de estacionamiento, queremos saber por qué, quizás tiene que ver con la falta de algún tipo de recurso, sea humano, o tecnológico, que no pueda agrandar el marco del estacionamiento, pero si esto no funciona, seguramente tenemos que volver a ver el sistema de estacionamiento si realmente sirve para la ciudad, o no sirve”, concluyó.