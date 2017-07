Von der Thusen acompañó a los vecinos en sus reclamos en la empresa Camuzzi Gas

El concejal Raúl von der Thusen acompañó a los vecinos del barrio Batalla Georgias del Sur, ex UOM, en la Margen Sur a las oficinas de la empresa Camuzzi Gas del Sur en sus reclamos para pedir la conexión del servicio de gas en la zona. El edil sostuvo que son más de 150 familias que se encuentran sin la conexión del gas. Además sostuvo que tras un pedido de informe realizado desde el Concejo Deliberante a la empresa, desde Camuzzi nos señalaron que tienen 300 cupos habilitados, cuando la ciudad está necesitando más de cuatro mil cupos.

Río Grande.- El concejal Raúl von der Thusen acompañó a un grupo de vecinos del barrio Batalla Georgias del Sur, ex UOM, de la Margen Sur a la oficina de la empresa Camuzzi Gas del Sur en sus reclamos por la falta de gas, donde actualmente se encuentran viviendo 150 familias en la zona, y que aún no cuenta con conexión a la red de gas natural.

Al respecto el edil sostuvo que “el tema del gas es primordial, sobre todo en el invierno, si bien no está dentro de mi injerencia poder solucionar el tema, si me corresponde como concejal y representante de los vecinos estar acompañándolos en este reclamo, donde hemos solicitado una audiencia con las autoridades de Camuzzi para ver cuál realmente es la situación, y si van a instalarle el gas a los vecinos”.

Además puntualizó que este no es el “único barrio de la ciudad que se encuentra sin gas, por lo cual queremos saber qué es lo que pasa”, dijo, al tiempo que agregó que “el problema existente tiene que ver con los cupos, donde algunos hablan de 300 cupos, otros de 700 cupos, pero la realidad es que en la ciudad estamos necesitando más de cuatro mil cupos para que todos los vecinos de Río Grande tengan gas”.

Recordó que desde el Concejo Deliberante se había “realizado un pedido de informe a la empresa Camuzzi en relación a los cupos, y desde la empresa por escrito nos informaron que tenían alrededor de 300 bocas, lo cual no alcanza para toda la ciudad, por lo que estamos esperando saber cuáles son las obras que la empresa va a realizar, y de quien es responsabilidad, por eso estamos acompañando a los vecinos para que desde la empresa le den una respuesta positiva o negativa, pero que les den una respuesta”.

Finalmente el edil indicó que “los vecinos me manifestaron que tuvieron contacto con distintos funcionarios de gobierno, quienes le habían solicitado que esperen unos días más para ver si se podía solucionar el inconveniente, pero los vecinos advirtieron que ya no pueden esperar más porque la espera se ha transformado en meses, y ya no quieren seguir esperando, por eso este pedido de una audiencia que hemos realizado al gerente de la empresa para que nos explique realmente la situación, y les dé una solución a los vecinos”.