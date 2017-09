Tribunal de Cuentas Municipal: Consenso para la unificación de normas para su mejor funcionamiento

Los concejales recibieron a los vocales del Tribunal de Cuentas a los efectos de poder seguir avanzando en el tratamiento de las ordenanzas N° 2493 que reglamenta y organiza las funciones del Tribunal de Cuentas, como de la ordenanza N° 2912 que crea los juicios de responsabilidad de Cuenta, y de Residencia. Durante la reunión se avanzó en la necesidad de unificar ambas normas con el objetivo de generar una sola ordenanza, de forma que el TCM realice su trabajo de forma más ágil y dinámica.

Río Grande.- Este miércoles en la sala de Comisiones los ediles recibieron a los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal a fin de continuar trabajando y analizando los cambios pertinentes a las ordenanzas 2493 y 2912 sobre la organización y funcionamiento del organismo de control, como así también respecto de la creación de los juicios de responsabilidad de Cuenta, y de Residencia respectivamente.

El encuentro fue encabezado por el concejal Raúl von der Thusen, siendo acompañado por los ediles Alejandro Nogar, Paulino Rossi, Miriam Mora y Verónica González, mientras que el Tribunal de Cuentas estuvo representado por Carlos Iommi y la vocal Daniela Salinas, como así también estuvieron presentes técnicos del Tribunal.

Durante la reunión las partes avanzaron en el tratamiento, análisis y unificación de ambas normas, como así también opinaron sobre las modificaciones a instrumentar en las mismas con la finalidad de hacer más eficiente el trabajo de este organismo de control.

Tras la reunión el concejal Raúl von der Thusen manifestó que “hace varios meses que venimos trabajando y pudimos avanzar, prácticamente tenemos terminado el estudio de la ordenanza N° 2493, que es la ordenanza que reglamenta y organiza las funciones del Tribunal de Cuentas, y ahora vamos a comenzar a estudiar la 2912, ordenanza que crea los distintos juicios de responsabilidad de Cuenta, y de Residencia, y además crea el procedimiento para llevar a cabo esos procesos”.

En tal sentido indicó que lo “cierto es que tanto la ordenanza N° 2912, como la ordenanza N° 2493 tienen algunos errores, que lo que hace es perjudicar la labor diaria del Tribunal, si bien el trabajo lo pueden realizar igual, modificando algunas cuestiones lo pueden hacer de una manera más dinámica, por lo cual nos hemos puesto de acuerdo en concordar en una idea a través de la cual se puedan unificar las ordenanzas 2493 y 2912 para que no haya contraposiciones de normas, cuando haya por ejemplo que multar a un funcionario público, o cuando el TCM solicite investigar a un funcionario público, o que el TCM solicite alguna investigación, o pida alguna explicación respecto de cómo se usan los fondos públicos, teniendo en cuenta que nosotros como funcionarios estamos obligados a rendir cuenta, entonces tenemos que facilitar la función del TCM para que así sea”.

Por tal motivo el concejal sostuvo que “creo que va a tener una acogida de la mayoría de los pares, luego de la explicación que brinde en la reunión respecto de la importancia de la unificación de ambas normas, donde tengo el apoyo de los Vocales Iommi, y Gómez, por lo cual esperamos para que en la sesión del mes de octubre sean sancionadas favorablemente ambas normas”.

Von der Thusen puntualizó que “la unificación de ambas normas será importante para la ciudad porque será algo innovador en lo que tiene que ver con el control de los funcionarios, y de los fondos públicos”.

Asimismo entendió que “la unificación de ambas hará que funcione mejor y que todos puedan desempeñarse de la mejor manera, sea tanto el TCM, como la parte administrativa y contable del Concejo y Municipio, por lo cual lo mejor es unificar ambas normas”, dijo, al tiempo que expuso que esto “servirá para que no haya que acudir a distintas normas que hoy se contraponen, entonces cuando hay una contraposición de normas, no se termina aplicando ninguna, esto genera inconvenientes, y una traba para que los fondos públicos sean controlados, entonces al tener una sola norma no hay contraposición, con lo cual será una norma muy ordenada, y a futuro generará un antecedente positivo”.

Por su parte el concejal Alejandro Nogar manifestó que “son bienvenidas las modificaciones”, dijo, al tiempo que expuso que “nosotros desde nuestro bloque en la gestión pasada habíamos realizado una presentación el 27 de marzo de 2015 para la modificación de la 2912, era la segunda presentación, dado que en el 2013 también habíamos realizado un intento de hacer una modificación, pero no se pude realizar, por lo cual es muy bienvenido esto, nosotros estamos totalmente a favor de la modificación de las ordenanzas 2912, y 2493 para que el órgano tenga la mayor facultad para poder controlar todo aquello que atañe a su función”.

Además también coincidió en la “unificación de ambas ordenanzas, los Vocales lo han pedido a esto, con lo cual nosotros estamos trabajando en función de ello, y hemos escuchados las peticiones de los Vocales”, dijo, al tiempo que “desde nuestro habíamos realizado una modificación importante en la 2912 en relación al Juicio de Cuentas, donde en la ordenanza original esta en dos años, y nosotros proponemos que se lleve a diez años, teniendo en cuenta que buscamos que se verifiquen todas las funciones de los funcionarios que han pasado durante ese lapso de tiempo, sea tanto por el Municipio, como por el Concejo Deliberante”.

Finalmente mantuvo que “probablemente en la sesión de octubre aprobemos la unificación de las ordenanzas, teniendo en cuenta que hay voluntad para poder modificarlas, con lo cual es bienvenido”, concluyó.