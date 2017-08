Productores hortícolas del Programa “Huertas Urbanas” tuvieron una ccapacitación sobre uso del suelo

Se llevó a cabo una nueva capacitación para productores hortícolas de la ciudad nucleados en el Programa Municipal “Huertas Urbanas”, organizada y supervisada por la Secretaría de Producción y Ambiente del Municipio de Río Grande.

La misma se desarrolló en el marco del proceso, que tanto las autoridades como los equipos técnicos de dicha Secretaría vienen llevando a cabo para apuntalar al sector y acompañar la marcha de sus proyectos productivos.

Esta fue la segunda capacitación de la Unidad Demostrativa del programa mencionado que nuclea a productores de varios puntos de la ciudad que trabajan en invernaderos que tienen en sus predios y a los que se les brinda la posibilidad de generar una producción a partir de un plantín de lechuga.

Para explicar la actividad realizada, el subsecretario de Producción y Ambiente, Mariano Zulueta, expresó que “este taller tuvo que ver con el tratamiento del suelo, el uso de fertilizantes, todo lo que es el muching y el riego por goteo, entre otros aspectos. Estas son diferentes acciones que se llevan adelante previo a la entrega de plantines de lechuga a todos los productores que pertenecen al programa, para lo cual falta muy poco”.

“Nosotros seguimos invitando a otros productores a que se acerquen ya que el año pasado la prueba piloto arrojo un índice impresionante en lo que es el rinde, con mayor cantidad de cortes, con una muy buena producción de lechuga unificada”, sostuvo el funcionario para agregar luego que “se ha trabajado con el análisis de suelo para garantizar que todo lo que se hace es sano y sobre todo apto para el consumo posterior”.

Más de una veintena de productores participaron de la capacitación. Uno de ellos, Octavio Frutos, indicó tras la actividad que “nosotros somos una familia que viene del norte del país y queremos quedarnos en Río Grande porque vemos que es un buen camino el de producir en esta provincia”, y que “este año vamos a tener el acompañamiento del Municipio y la verdad es un gran apoyo porque algunos no tenemos tantos conocimientos, así que estamos muy contentos”.

En tanto, Teresa Medina, otra productora local, afirmó: “yo siembro de todo, tengo mi chacra en la 151 de la Margen Sur, en esta tierra sale de todo, lechuga, papa, zanahoria. Por eso creo que el Intendente debería beneficiar a la gente que realmente le gusta trabajar la tierra y no darle espacio al que eso no le interesa. El que va a producir no necesita una hectárea, en un predio de 10 x 20 m puede producir, así que agradezco al Municipio por esta capacitación”.

Por su parte, la concejal Verónica González, también presente en la capacitación desarrollada en la propiedad de un productor de Chacra XIV, sostuvo que “nos acercamos hasta acá invitados pro Mariano Zulueta, para ver el fruto del trabajo en base a lo que generan los productores de la ciudad, tanto de esta porción de tierra que es Chacra XIV, y la gente de la Margen Sur.”

“Acá lo interesante es saber, reconocer y conocer el trabajo de los productores de la Río Grande y la necesidad de seguir capacitándose”, afirmó y añadió que “nos interesa también ver trabajo articulado de áreas municipales como el Vivero y Producción, porque creo que esto es lo que tiene que sumar, esto es lo que aclara muchas cuestiones y sobre esto es lo que hay que seguir haciendo”.

“El que quiera seguir opinando, que lo haga. Nosotros entendemos que solamente colaborando, capacitando y trabajando con los productores es que vamos a llegar a un buen puerto”, concluyó.