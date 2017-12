“No vamos a autorizar a firmar el Consenso Fiscal si no se retira el Impuesto Inmobiliario”

El Concejal Raúl von der Thusen remarcó que las autoridades municipales “tenemos la obligación de defender los recursos” además “tenemos la manda constitucional de que los impuestos inmobiliario y automotor no se pueden ceder por ninguna circunstancia”. Por lo cual remarcó que si no se retira el reclamo por el Impuesto Inmobiliario, la Municipalidad no firmaría y acuerdo con la provincia como tampoco lo aprobaría el Concejo Deliberante.

RÍO GRANDE.- Esta mañana los Concejales concurrieron a la sede del Gobierno Municipal para reunirse con el Intendente Gustavo Melella a los efectos de analizar la viabilidad de suscribir el Consenso Fiscal con el Gobierno de la provincia. La reunión se concretó luego de que el Jefe Comunal mantuviera, el jueves, un encuentro con la Gobernadora de la provincia posterior a la cual, anunció su decisión de analizar el tema con los Concejales de la ciudad.

Al encuentro, que se celebró en Intendencia, asistieron los concejales Raúl von der Thusen; María Eugenia Duré; Verónica González; Miriam Laly Mora y Alejandro Nogar en tanto que en representación del Municipio estuvieron el Intendente Gustavo Melella, el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde; el secretario de Gestión y Participación Ciudadana Federico Runín y el subsecretario Federico Greve.

Concluida la reunión, el concejal Raúl von der Thusen agradeció al Intendente Gustavo Melella “que nos tuvo en cuenta en esta oportunidad” y reveló que el eje del encuentro “fue conversar y ponernos a tono sobre la reunión que mantuvo con la Gobernadora en la ciudad de Ushuaia” y por lo tanto reveló que “el planteo gira siempre en torno al mismo tema que es el Impuesto Inmobiliario” recordando que las autoridades municipales “tenemos la obligación de defender los recursos y la manda institucional dice que los impuestos inmobiliario y automotor no se pueden ceder por ninguna circunstancia”.

Por lo tanto von der Thusen reveló que si los Concejales “autorizamos a el Intendente a firmar un acuerdo como el que se pretende desde la provincia con el Consenso Fiscal, incluido el Impuesto Inmobiliario, creo que estaríamos creo que estaríamos violando este artículo de la Carta Orgánica municipal”.

Por lo tanto remarcó que si en el marco del Consenso Fiscal “se retira el impuesto inmobiliario el Municipio de Río Grande estaría en condiciones de firmarlo e incluso respaldar al Gobierno de la provincia para que pueda ir a Buenos Aires y presentar este Consenso” pero advirtió “si no se retira el Impuesto Inmobiliario no se va a firmar”.

En el caso del Presupuesto que se aprobó por parte del Concejo Deliberante von der Thusen consideró que sufriría variaciones “en caso de que no se firme el Consenso Fiscal dado que los recursos que provienen del fondo de la soja, que son para obra pública que se coparticipa con la provincia y la provincia lo coparticipa con los Municipios , en el caso de no firmar este acuerdo se perderían estos recursos que son unos millones de pesos que el Municipio dejaría de percibir y habría que hacer una readecuación presupuestaria”.

Aunque “la readecuación presupuestaria se va a dar en caso de que la apelación ante la Corte Suprema de Justicia por el Impuesto Inmobiliario, resulte adverso para el Municipio porque son más de 100 millones de pesos que perdería el Municipio”.

Von der Thusen reveló además que “le pedimos al Intendente esperar hasta la semana próxima, hasta el día lunes, dado que hoy hay una reunión de Gobernadores que firmaron el Consenso Fiscal y se evaluaría la Ley Nacional Tributaria y a partir de ahí se va a sesionar en el Congreso sobre otras leyes que van a afectar directamente a la provincia y a los Municipios” por lo tanto “la idea es esperar eso, que vaya conversando el Intendente con la Gobernadora o el Ministro de Economía para ver si podemos sacar lo referente al Impuesto Inmobiliario” del consenso Fiscal, y “si lo sacan, el martes estaríamos en condiciones de tener alguna reunión y poder firmar”.