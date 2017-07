Melella encabezó al acto de inicio del programa de festejos por el 96° aniversario de Río Grande

Se llevó a cabo en la mañana de hoy el acto de apertura de los festejos por el 96° aniversario de nuestra ciudad en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” donde autoridades, representantes de instituciones de la comunidad y numeroso público compartieron el inicio las actividades programadas para todo el mes.

Tras izarse la Bandera y entonarse el Himno Nacional, se proyectó un video institucional alusivo y luego se procedió a la inauguración de la muestra fotográfica “La Memoria que rescata”, de Hugo Urbani.

Previamente se dirigió a los presentes el intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, quien recordó palabras del Padre José Zink para iniciar su mensaje. “El padre Zink decía que en Río Grande necesitábamos gente que venga a dar, no a sacar, no a pedir; y yo creo que tuvimos y tenemos antiguos pobladores que uno se pregunta cuánto dieron; y venimos al museo o vamos a una plaza y nos parece que son cosas que se hicieron ayer y no, porque hace 96 años que hubo y hay gente que viene trabajando, que viene dando y construyendo la ciudad que hoy disfrutamos”, indicó.

En otro pasaje de su alocución el jefe comunal subrayó: “Ojalá que en este cumpleaños de nuestra ciudad, todos lo que la habitamos empecemos a darle más, no a pedirle ni a sacarle más, sino a cuidarla, a quererla, a respetarnos más, a ser más solidarios, a no tirar la basura en cualquier lado, a no dejar los perros sueltos, a arreglar la vereda, o el frente de la casa aunque sea humilde”.

Finalmente y para dejar oficialmente iniciado el programa de actos y festejos por el 96° aniversario de Río Grande, el intendente Melella afirmó que “todo eso depende de cada uno de nosotros y ese es el mensaje que debemos tomar de nuestro querido padre José Zink, que es alguien que le dio mucho a nuestra gente y a nuestra ciudad”.