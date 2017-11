Los Concejales coincidieron en que tiene un presupuesto equilibrado

Los ediles se reunieron con la Secretaría de Promoción Social a los efectos de continuar analizando el proyecto de presupuesto 2018. La concejal Duré indicó que es un “presupuesto equilibrado, pero tenemos que pensar este presupuesto con la coyuntura socioeconómica que estamos viviendo, y que puede llegar a venir”. Por su parte la funcionaria municipal Analía Cubino remarcó que “debemos pensar a las personas como eje y destinatarios de todas las políticas municipales”.

Río Grande.-Continuando con la discusión del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018, los Concejales recibieron a la secretaría de Promoción Social que tiene proyectado para el próximo año un presupuesto superior a los sesenta millones de pesos.

El encuentro que se llevó a cabo en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante fue presidido por la titular de la comisión de Presupuesto, concejal María Eugenia Duré, y del mismo participaron los concejales Verónica González, Raúl von der Thusen, Miriam Mora, y Alejandro Nogar, mientras que el Municipio estuvo representado por la titular de la cartera de Promoción Social Analía Cubino, y su equipo, por lo que de esta manera los ediles continuaron con la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo Municipal.

Durante la reunión la funcionaria municipal expuso sobre las diferentes áreas que tiene a su cargo y las múltiples actividades que se desarrollan en el ámbito de dicha secretaría a través de asistencia social, asistencia familiar, cultura, promoción social, cuestiones de violencia intrafamiliar, fomento, etc.

Tras la reunión, la concejal María Eugenia Duré manifestó que “cuando el año pasado planteamos el análisis del presupuesto, había dos secretarias que veíamos que debían ser profundizados en cuanto a sus presupuestos, una la secretaria de Promoción Social, y la otra la de Salud, esto lo planteábamos cuando comenzábamos el análisis 2017, y también ahora en el 2018 porque son dos secretarías transversales, y la coyuntura socioeconómica que vive la ciudad impacta directamente en las dos secretarías”.

En tal sentido expuso que “para la secretaría de Promoción Social hay un aumento en cuanto a porcentaje para el próximo año en cuanto a su presupuesto de más del 40%”.

La edil entendió que desde el “cambio en cuanto a los representantes de la secretaría, Sociales tuvo también un cambio de mirada en cuanto a la promoción social, y la promoción de derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con la familias en vulnerabilidad, el trabajo de género, y durante esta reunión acordamos llevar adelante un nuevo encuentro en el cual trabajemos específicamente los proyectos de ordenanzas que tenemos en el Concejo Deliberante, como así también respecto de las ordenanzas que se encuentran aprobadas, haciéndoles saber a los secretarios que no la vemos reflejadas en el presupuesto 2018, como así tampoco lo vimos en el 2017”.

Asimismo indicó que es un “presupuesto equilibrado, pero tenemos que pensar este presupuesto con la coyuntura que puede llegar a venir, sobre todo lo que tiene que ver con la definición del fondo del conurbano bonaerense, el impuesto inmobiliario, y cuanto puede llegar a repercutir que estos fondos no ingresen a las arcas municipales, son temas que también fueron analizados, y de no ingresar estos recursos, como se financia o desfinancia el presupuesto”, expuso la edil.

Por tal motivo refirió que hay que “ser muy cauteloso, es un presupuesto que está bien estudiado, que está trabajado en consecuencia de lo que se trabajó en el 2017, y se afianzaron y aumentaron aquellos ítem donde la vulnerabilidad se hace efectiva, por lo cual es un trabajo que se puso en valor durante el año que está esta secretaría, además de que la secretaria Cubino entendió el importante trabajo que se puede realizar con el Concejo Deliberante”.

En otro orden, Duré criticó la “ausencia de estadísticas para cada vez que se proyecta una ordenanza, no sabemos a cuantos podemos llegar o a cuantos llegamos, y con la secretaria Cubino coincidimos en que no encontramos estadísticas concretas en diferentes temas, teniendo en cuenta que en determinadas ordenanzas planteamos que se generen estas estadísticas a través de observatorios, y que los observatorios sean trabajados en conjunto con la UNTDF”.

“Se trata de un área muy sensible, pero que ha trabaja do con una mirada muy responsable”

Por su parte la concejal González manifestó que “se trata de un área muy sensible, pero que ha trabaja do con una mirada muy responsable respecto de muchas áreas como lo es el área educativa, cultura, adicciones, y todo el trabajo que se viene haciendo desde la casa de los Jóvenes, por lo cual sería absurdo solamente enfocarnos en el presupuesto que va a llevar adelante esta secretaría, cuando realizaron un paneo total de las funciones que tienen a cargo”.

Asimismo remarcó que “volvimos a insistir respecto de los proyectos de ordenanza, y las ordenanzas ya aprobadas, dado que si ajustas determinadas áreas dentro de la secretarías, estamos necesitando dentro de este marco de vulnerabilidad otro tipo de organizaciones, que la gente se capacite en otro tipo de organizaciones de la economía social, por eso insistimos en la ordenanza de cooperativas y la capacitación de cooperativismo en los ciudadanos”, insistió la edil.

En otro aspecto la concejal se refirió a la cuestión de la vulnerabilidad social, para lo cual señaló que “no podemos dejar de notar esta problemática, que probablemente esta problemática se acreciente, teniendo en cuenta que las condiciones van a ser completamente diferentes a las vividas hasta el momento, por lo cual es necesario entender que el 53%del presupuesto de la secretaría se encuentre en el área de Promoción Humana no sea solamente un número, sino en acciones, y que estas acciones va de la mano de otras propuestas que tienen que ver con la capacitación entre otros puntos”.

Puntualizó que debemos entender que son “tiempos complicados, entender que no solamente es una cuestión de números, pero debemos tener claro que esos números están bien plasmados dentro de lo que es la propuesta de la secretaría”.

Por otro lado se refirió a lo que respecta con el fondo del conurbano bonaerense, y el impuesto inmobiliario, ambos puntos que se encuentran judicializados, para lo cual González dijo que “específicamente con la demanda provincial que tenemos las instituciones municipales respecto al derecho al impuesto inmobiliario refiriendo a un eje tan crucial que son las autonomías municipales, un tema tan político que se judicializo, algo que no debería haber pasado a mi entender, cero que no pasaría a mayores”, entendió.

Finalmente dijo que “han venido constitucionalistas de renombre a hablar del tema, y en el marco general en el que uno está pidiendo dialogo en todos los aspectos, y en todas las esferas, por lo cual es un tema que no nos deberíamos estar planteando”, dijo, al tiempo que agregó que “desde el área de Finanzas se está evaluando esta situación, se habla de 180 millones de pesos menos, y en ese marco no creo que sea específicamente en el área de Promoción Social el impacto de un posible ajuste”.

“Debemos pensar a las personas como eje y destinatarios de todas las políticas municipales”

La secretaria de Asuntos Sociales del Municipio, Analía Cubino explicó que el eje principal que se ha planteado la gestión del Intendente Gustavo Melella para el año próximo será “el fortalecimiento del sistema de protección de Derechos de Niñas; niños y adolescentes” y explicó que en tal sentido “estamos trabajando, desde el área de Educación, en capacitaciones a docentes que ha impactado en una 86 instituciones y que ha tenido como destinatarios a más de 2500 docentes”.

Cubino indicó que desde la gestión del Intendente Melella que esta franja etaria “es una gran parte de la población que hoy tiene y sufre vulneración de Derechos y que desde cualquiera de las áreas de esta Secretaría se van a abordar en toda su complejidad” y remarcó que “todas las demás áreas van a acompañar porque el desarrollo cultural, de la educación también van en perspectiva de protección de Derechos” a la vez que será acompañado por el constante “acompañamiento al adulto mayor y poder pensar a las personas como eje y destinatarios de todas las políticas municipales”.

Con relación a la posibilidad de que exista un recorte presupuestario con las políticas nacionales o un revés judicial por el reclamo en torno al Impuesto Inmobiliario y cómo afectaría esto a la Secretaría de Desarrollo Social, Cubino expresó que “es claro que en caso de suceder los recursos se van a afectar” sin embargo “creemos que el recorte no va a ser sobre la política social porque es clara la decisión del Intendente en la inclusión y en la definición de las políticas sociales está atravesado todo el Presupuesto Municipal y por eso creemos que el área no va a sufrir recortes”.

Al hablar de la reunión con los Concejales señaló que “fueron muy respetuosos del trabajo que hace el Ejecutivo en materia social y celebro que los Concejales que estuvieron presentes que puedan haber leído lo que presentamos y nos hayan formulado preguntas”, además “nos llevamos una tarea que es la de poder trabajar en conjunto en materia de normativa y nos parece muy conveniente la apreciación que nos han formulado”, finalizó.