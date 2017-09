“Lo único que trata de hacer Bahntje es eludir sus responsabilidades”

El concejal Paulino Rossi salió al cruce con las declaraciones del presidente de la Caja de Previsión de la Provincia de Tierra del Fuego, Rubén Bahntje, quien habló acerca del déficit que tiene el organismo al tiempo que sostuvo que los municipios tienen una mala comprensión acerca de la autonomía municipal.

En este sentido, el edil manifestó que “el actual presidente de la Caja siempre se ha caracterizado por hacer declaraciones que llaman la atención desde lo mediático pero, en realidad, lo único que trata de hacer es eludir sus responsabilidades” y agregó que “en realidad, lo que trata es de ocultar la deuda de la provincia, que no la paguen, y con eso solucionarían el déficit de caja, o sea, quiere echar la culpa para distraer de la responsabilidad principal que es del gobierno y es no pagar la deuda histórica”.

“Desde los municipios siempre se hizo una defensa de la autonomía municipal, porque hay que dejar en claro qué es lo que hace el actual gobierno; sacarle el recurso del impuesto inmobiliario a los municipios, que es la obra pública con la cual se lleva adelante, para cobrarlo desde la provincia y pagarle al (ex) IPAUSS, o sea, que todos los vecinos de la ciudad, con el pago de ese impuesto pague las jubilaciones de la caja previsional” afirmó el funcionario.

Asimismo, al consultarle acerca del déficit que arrastra el organismo, Rossi aseveró que “la principal deuda, que es la deuda histórica de 208 millones de dólares – que actualizados al día de hoy son más de 300 millones de dólares -, supuestamente se tenía que solucionar a través de un fideicomiso para hacer viviendas, y con el recupero financiar el (ex) IPAUSS”, y señaló que “si ese fideicomiso se pusiera en funcionamiento, tan sólo con el cobro de los intereses, sin la amortización del capital, este déficit que dice Rubén Bahntje, estaría perfectamente solucionado, y está en una ley, pero se hace el distraído para no aplicarla”.

“De hecho nosotros hicimos un pedido de informe a la Legislatura y a la provincia – añadió el Concejal -, porque esta ley fue aprobada en febrero de 2016, y al día de hoy no se ha hecho nada, no hay ningún avance, pero eso sí, la provincia se endeudó en 200 millones de dólares para obras que ni siquiera inició, pero este mecanismo de financiamiento para la caja previsional, perfectamente permitiría que se deje de descontar a los jubilados, que se deje de cobrar la doble alícuota de ingresos brutos, que se deje de descontar a los activos para pagar las jubilaciones”.

Del mismo modo, declaró que “Bahntje en vez de hacer lo que debe hacer por ley, lo que está haciendo es tratar de responsabilizar a los intendentes de defender los intereses de los vecinos de la provincia”.

Por último, Rossi expresó que “tenemos la tranquilidad de que nos asiste no solamente el derecho, sino también lo que la gente opina, no nos tenemos que olvidar que somos instituciones políticas y a mi me encantaría que Bahntje salga y le pregunte al vecino que está pagando el impuesto inmobiliario si le parece bien que ese dinero vaya para pagar las jubilaciones, porque él no cobra lo que le corresponde a la provincia”.