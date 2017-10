Laura Colazo: “El domingo tenemos que decirle al gobierno nacional que continuamos apoyando a Bertone”

La candidata a Diputada Nacional por el Frente Tierra de Unión, dijo que “el domingo tenemos que decirle al gobierno nacional que continuamos apoyando a Bertone, a la vez que “lamentó que no se pudiera instalar un debate de ideas y proyectos” a la vez que remarcó que “fuimos los únicos que propusimos el debate” e indicó que Pérez y Melella “prefirieron hablar de campaña sucia cuando en realidad lo que dijimos es que durante los últimos cuatro años no trabajo y le mintió a los fueguinos”.

En diálogo por radio Nacional Ushuaia con Marcelo Fernández Pezano y Belén Martínez, Laura Colazo “lamentó que no se haya podido debatir ideas y proyectos” a la vez que remarcó que “nosotros tenemos un proyecto local, llevamos una propuesta que busca ir al congreso de la Nación y poner en valor esas bancas de diputados y que estén al servicio de los fueguinos”.

Al ser consultada sobre las declaraciones del Intendente Melella en torno a lo que evaluó como una “campaña sucia”, Colazo indicó que “la verdad es que me llamo mucho la atención” y remarcó que “no sé si el Intendente tendrá pensado hacer algo extraño pero la verdad es que me llamo mucho la atención y me preocupa”.

Laura Colazo sostuvo que “estamos transitando una campaña tranquila, llevando a los vecinos nuestras propuestas, escuchando sus inquietudes. Tal vez lo que preocupa y molesta es que uno hable con la verdad y que ante las mentiras uno las ponga en evidencia y desenmascare a algunos –en relación directa al candidato a diputado Martín Pérez-”.

“Nosotros en campaña queríamos debatir ideas y proyectos. Lamentablemente no se quiso debatir”, enfatizo la candidata por el Frente Tierra de Unión y aseguró que “siempre estuvimos dispuestos al debate, porque creemos que no sólo es importante decir que vamos hacer, sino también rendir cuentas ante la sociedad de lo que hicimos durante los últimos cuatro u ocho años” y remarcó “los dichos del Intendente son muy negativos, hablan más de él que de los candidatos, porque tuvimos una campaña muy tranquila”.

“Estamos en una etapa muy positiva de desarrollo, tenemos el programa de obra pública más ambiciosos e importante de la historia de Tierra del Fuego. Necesitamos consolidar este proceso y el domingo tenemos la oportunidad de decirle al Gobierno Nacional que los fueguinos queremos continuar apoyando y trabajando con nuestra Gobernadora Rosana Bertone que queremos seguir en el camino del progreso, de la obre pública, de la Extensión de la Ley 19.640 y la consolidación de la Industria Fueguina” sentenció la candidata por la Lista 501 del Frente Tierra de Unión, Laura Colazo.