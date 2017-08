“La crisis ha llegado a todos lados”, afirmó la concejal Mora

Así lo aseveró la concejal Mora luego de haber participado en la reunión multisectorial que se desarrolló en la sede de la UOM en la cual se abordaron diferentes temáticas que hacen a la realidad de los vecinos de Río Grande. La edil sostuvo que la “mayor preocupación es el desempleo que sigue creciendo en nuestra ciudad”. También mostró preocupación por el “futuro aumento en las tarifas de gas y luz”.

Río Grande.- Luego de la invitación realizada por la UOM a los concejales a participar de la jornada de debate frente a los sistemáticos embates realizados desde Nación a la industria fueguina, la concejal Miriam Mora participó del encuentro que se desarrolló en la sede de la entidad metalúrgica donde se debatieron diferentes temas relacionados con la situación nacional y provincial, junto con la necesidad de convocar a una “Jornada en Defensa de la Soberanía, la Industria Nacional y los Puestos de Trabajo”.

Al respecto la concejal manifestó que “junto a varios sectores como sindicatos, gremios, y sobre todo muchos vecinos que estuvieron presentes, se puso sobre la mesa de dialogo varios temas que hacen a la realidad de Tierra del Fuego, y particularmente a la ciudad de Río Grande, mesa que se encuentra conformada desde hace bastante tiempo, pero que todavía le faltan nuevos sectores que se sumen como lo es la UOCRA, el Centro de Empleados de Comercio, Smata, entre otros, y el lunes nos volvemos a juntar en la sede de la UOM para definir el día de la marcha”, dijo

Mora remarcó que la “mayor preocupación es el desempleo que sigue creciendo en nuestra ciudad, la falta de proyección hacia futuro de parte del gobierno de la provincia, con lo cual todo se va encajonado en un cuello de botella que parece no tener fin”, manifestó la edil, al tiempo que agregó que “todos los sectores de la ciudad van en decaimiento, la crisis ha llegado a todos lados, y no vemos un horizonte de salida a corto plazo”.

Asimismo la concejal explicó que durante la reunión expuse sobre el “nuevo aumento de tarifa eléctrica que se viene a partir del mes de octubre, dado que ahora no es conveniente para nadie porque estamos en una época electoral, pero el aumento que se viene es tanto para el gas, como para la energía eléctrica”, expuso, al tiempo que agregó que “los vecinos tienen que saberlo, darse cuenta, por eso pedí mayor participación de los vecinos durante la próxima reunión a un mes de las elecciones de la Cooperativa Eléctrica para que se empoderen, y comiencen a incluirse porque son elecciones que nos incluyen a todos porque todos somos socios o abonados”, enfatizó.

Puntualizó que cuando se retiran los medidores a los vecinos no es porque “los vecinos no están más, sino porque ya no lo pueden pagar, por lo cual la Cooperativa debería actuar como tal, debería ser mucho más solidaria y me refiero al vecino que no puede pagar el servicio por la falta de trabajo, teniendo en cuenta que son vecinos que tampoco están conectados a la red de gas, por lo cual se les debe de tener un poco más de contemplación, darle una manos a los vecinos ante la situación que se está viviendo en la provincia”, concluyó.