Dr. Antonio Hernández “Ha existido una respuesta valiente, inteligente y acorde a la defensa de la autonomía, por parte del municipio”

En el marco de la 2da. Jornada sobre Autonomías Municipales que se realizó este lunes en el CGP Padre Zink, el prestigioso constitucionalista a cargo de la disertación, Dr. Antonio Hernández, manifestó que “el tema de las autonomías municipales es esencial para el federalismo argentino y uno de los principios fundamentales de nuestro derecho público”.

En este sentido, aseguró que “esto ha sido el resultado de una larga lucha que se ha dado en el constitucionalismo provincial y luego en el constitucionalismo federal, con la gran mayoría de las Provincias Argentinas consagrando en sucesivas reformas constitucionales el reconocimiento de este principio”.

“Esto está reflejado en la constitución de Tierra del Fuego y consagrado también en la reforma constitucional del año 1994 en el art. 123., por lo que no hay ninguna duda que en nuestra federación existen cuatro órdenes de gobierno que son independientes cada uno con sus competencias. El Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios Autónomos”, explicó.

En relación a esto, aseguró que la acción declarativa de certeza iniciada por el Gobierno de la Provincia “es una demanda groseramente inconstitucional efectuada por la AREF, organismo sin ninguna competencia porque no tiene legitimación activa para representar a la Provincia en lugar del Gobernador y el Fiscal de Estado”.

“Esta acción judicial arrasa también con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial, con las Cartas Orgánicas de las ciudades de Ushuaia y Río Grande y con la Ley Orgánica de Municipales No.236 para tratar de avanzar sobre los poderes tributarios municipales, en particular sobre el impuesto inmobiliario con la intención quizá de avanzar más adelante sobre el impuesto automotor”, manifestó.

Además, Hernández recordó que “estos tributos representan el 46% de los recursos ordinarios de Río Grande” y recalcó que “este es un intento de un brutal zarpazo para quedarse con fondos que pertenecen claramente al municipio, lesionando gravísimamente la autonomía municipal de manera inconstitucional”.

“No tengo dudas que el Tribunal Superior de Justicia debería estar a la altura de sus responsabilidades; pero si esto no ocurriese, no queda otra instancia que acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde hay antecedentes de otros fallos a partir de casos como Municipalidad de Rosario contra Provincia de Santa Fe o Intendente Municipal Capital contra Provincia de La Rioja que sientan jurisprudencia a favor de la autonomía municipal”, comentó.

Igualmente, el jurista dijo que “no me sorprendería que no se actúe en consecuencia porque conozco muy malos fallos de Tribunales Superiores Provinciales donde no hay un amplio ejercicio de la independencia del poder judicial” y aseguró que “hay que entender que uno de los problemas más graves que tiene la Argentina y lo he señalado sistemáticamente son las violaciones constitucionales. Este es un ejemplo muy claro de ello”.

Finalmente, Antonio Hernández resaltó que “ha existido una respuesta valiente, inteligente y acorde a la defensa de la autonomía por parte del Municipio” y concluyó que “la lucha por el derecho y la lucha por la Constitución es una obligación permanente que tienen que tener los gobiernos municipales en un país donde hay una débil cultura de la Constitución y de la legalidad”.