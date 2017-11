“Cuando se genera tanta expectativa en el usuario, hay que cumplirla en función de lo que se paga”, aseveró Rossi

Así lo afirmó el concejal Paulino Rossi, luego de la reunión que los concejales mantuvieron con la secretaría de Participación y Gestión Ciudadana en función de la discusión del proyecto de presupuesto 2018. Remarcó que en “materia de transporte público aún queda mucho por hacer como por ejemplo es resolver el boleto estudiantil gratuito”. Indicó que “próximamente la empresa concesionaria del transporte será citada por el Concejo Deliberante a exponer sobre diferentes temas”. También manifestó que con respecto al estacionamiento medido “tenemos muchas cosas pendientes por mejorar como por ejemplo es la operatividad del mismo”.

Río Grande.- Continuando con el debate del proyecto de presupuesto 2018 que comenzó el pasado viernes con la presentación del mismo a cargo del secretario de Finanzas Oscar Bahamonde, este martes prosiguió la discusión con la presentación de la secretaría de Participación y Gestión Ciudadana.

El encuentro que se desarrolló en la sala de Comisiones fue presidido por la Presidenta de la Comisión de Presupuesto, concejal María Eugenia Duré, y de la cual también participaron los ediles Paulino Rossi, Raúl von der Thusen, Laura Colazo, Miriam Mora, y Verónica González, como así también en representación del Municipio estuvieron el secretario del área Federico Runin, Federico Greve, Daniel Facio, quienes estuvieron acompañados por los Directores de la secretaría.

La reunión se prolongó por casi tres horas, hubo períodos de intenso debate entre los Concejales con los funcionarios Municipales, y los temas sobresalientes que abordaron los presentes durante la discusión fueron el transporte público de pasajeros, el estacionamiento medido, y el área de zoonosis.

Tras el encuentro, el concejal Paulino Rossi destacó la reunión de prepuesto porque “no estamos discutiendo solamente números, sino acciones concretas, que se traducen en soluciones para los vecinos, ya tenemos programadas cuatro reuniones intercaladas más para ir trabajando en conjunto con el presupuesto, de forma de ir resolviendo distintas problemáticas que tiene el área como lo es el tema de zoonosis, transporte público, estacionamiento medido, por lo cual ha sido una reunión muy productiva, si bien quedan cuestiones pendientes, se irán resolviendo antes de la finalización del año”.

Refiriéndose puntualmente al transporte público de pasajeros, dijo que “aún queda mucho por hacer, el boleto estudiantil gratuito es casi nulo lo que se ha ejecutado este año, con lo cual debemos darle un impulso para que no quede en letra muerta, por lo cual debemos ver de que manera podemos contemplar la realidad de los estudiantes que necesitan mayor cantidad de boletos”.

Puntualizó que la empresa tiene un “subsidio muy cómodo, por lo cual no afectaría presupuestariamente poder contemplar una cantidad de boletos mayor, con lo cual ojala podamos sacar antes de fin de año este tema, y se puede generar un mecanismo más ágil para que sea simple para los chicos para acceder a este beneficio”.

Rossi indicó que el “año que viene el transporte público de la ciudad tendrá más de 32 millones de pesos, teniendo en cuenta que este año la ejecución va a llegar a los 8 o 9 millones de pesos, y en años anteriores no llegaba al millón y medio de pesos, por lo cual la inversión que va a realizar el Municipio es muy importante, y esto se tiene que traducir en un servicio de excelencia”.

Replicó que el incremento del subsidio se debe a que “hay más unidades y un aumento exponencial del monto del subsidio porque se decidió no aumentar la tarifa la usuario”.

En otro orden se refirió a la empresa Angus Catering y porqué no ha venido al Concejo Deliberante señalando que “entendemos que la transición fue difícil, larga, todavía no está aplicado plenamente el contrato, pero ya no hay argumentos para evitar una reunión informativa con el Concejo Deliberante, por lo cual seguramente van a ser informados respecto del momento en que tienen que venir para rendir cuentas”.

Resaltó que el llamado será para que nos “expliquen respecto de la cantidad de unidades, el tema de las garitas, teniendo en cuenta que hubo una expectativa de la sociedad que se iba a resolver en el cortisimo plazo, y la verdad que se dilató muchísimo, donde tenemos que tener en cuenta que cuando se genera una expectativa en el usuario hay que cumplirla en función de lo que se paga”, dijo, al tiempo que remarcó que si “bien mejoro el servicio, también es cierto que venimos de muchísimos años de angustia, y ahora que se ha decidido invertir tanto mensualmente para el servicio de transporte público, vamos a poner un recelo especial al momento de los controles, y si corresponden sanciones, no nos va a temblar el pulso”.

Estacionamiento Medido

Por otro lado se refirió al sistema del Estacionamiento Medido, para lo cual indicó que en lo que “respecta a la operatividad del sistema tenemos muchas cosas pendientes, se puede entender que es exitoso porque mucha gente lo usa, pero también tenemos un segmento importante de la sociedad que no lo entiende porque es difícil, es engorroso, y cero que debemos de ver de que manera simplificamos algunas cuestiones”.

Al respecto ejemplificó manifestando que “si somos la ciudad más informatizada del mundo y tenemos un 90% de los usuarios que utilizan los dispositivos móviles, tenemos cinco mil vehículos que no lo hacen, lo cual es muchísima la cantidad, sobre todo en el casco céntrico que son antiguos pobladores que se les complica la utilización de esta herramienta, y personalmente quiero trabajar en algo que lo simplifique”.