Concejo Deliberante: Camioneros expresaron inquietudes por el fin de la prórroga y la falta de definición en el pliego de Recolección de Residuos

Los Trabajadores de Agrotécnica Fueguina junto al Sindicato de Camioneros fueron recibidos por el Cuerpo de Concejales a los efectos de escuchar los reclamos que sostienen respecto de la incertidumbre generada en cuanto a la continuidad de las fuentes de trabajo ante la finalización de la prorroga el próximo 31 de diciembre, como así también por la indefinición respecto de cuál será la empresa ganadora del nuevo pliego licitatorio por la recolección de residuos. Desde el Concejo señalaron que “la empresa ganadora debe tomar el total del personal porque así lo indica el pliego”. En tanto desde el Sindicato de Camioneros adelantaron un paro de actividades por tiempo indeterminado para la recolección de residuos y barrido en la ciudad a partir del próximo martes 28 de noviembre y de no haber novedades en el transcurso de la próxima semana un paro provincial por siete días.

Río Grande.- El Cuerpo de Concejales recibió este viernes en el despacho de la Presidencia del Concejo Deliberante a los empleados de Agrotécnica Fueguina junto al gremio del sindicato de Camioneros, quienes se encuentran reclamando por la continuidad laboral de los trabajadores, como así también por la indefinición de parte del Ejecutivo Municipal respecto de quién será la nueva empresa adjudicataria del servicio de la recolección de residuos en la ciudad.

La incertidumbre se genera a partir de que el próximo 31 de diciembre vence la prórroga que tiene la empresa Agrotecnica Fueguina para funcionar en la ciudad, y a partir del día siguiente deberá hacerse cargo la nueva empresa ganadora del pliego licitatorio, pero hasta el momento no está resuelto el pliego, y ante esta situación desde el gremio plantearon un paro indeterminado a partir del próximo martes 28 de noviembre.

“La empresa ganadora debe tomar el total del personal porque así lo indica el pliego”

Tras la reunión, el concejal Alejandro Nogar señaló que “nos presentaron su lógica preocupación, teniendo en cuenta que hasta el próximo 31 de diciembre se encuentra vigente la prorroga dada a la empresa Agrotecnica Fueguina, y desde el gremio nos plantearon su preocupación respecto de la continuidad de las fuentes laborales, como así también respecto de las indemnizaciones”.

En tal sentido indicó que desde este “Concejo Deliberante tenemos la misma información que tiene el gremio, estamos esperando la definición de la comisión que evalúa todo el proceso licitatorio, y desde el Municipio la secretaria de la Producción Sonia Castiglione nos comunicó que en los próximos días iba a ver novedades, por lo cual nos comprometimos a tener una pronta reunión con el Municipio y el gremio para terminar de aclarar todas las dudas que nos señalaron”.

El edil recordó que el “propio gremio participó de la discusión del pliego licitatorio, hubo una audiencia pública”, dijo, al tiempo que indicó que “durante ese tiempo nos trajeron cinco puntos que querían incorporar al pliego, y los mismos fueron tratados e incorporados, pero nosotros una vez que el pliego fue aprobado, fue enviado al Municipio, por lo cual resta definir cuál es la empresa ganadora del pliego licitatorio”.

Asimismo remarcó que la “empresa ganadora debe tomar el total del personal porque así lo indica el pliego, con las condiciones contractuales”.

Nogar junto al resto de los ediles se mostró “sorprendido ante la mayor información con la que cuenta el sindicato en relación a la que existe dentro del Concejo Deliberante”.

Además recordó que en la “última sesión el Concejo dio una prórroga solicitada por el Ejecutivo Municipal hasta el próximo 31 de diciembre, pero no hemos hablado de una nueva prórroga, por lo cual esperamos que es lo que nos informa la secretaria de la Producción Sonia Castiglione para poder darle una nueva respuesta a los trabajadores”.

El edil nuevamente resaltó que la “empresa que se haga cargo del pliego de la recolección de residuos tiene que tomar a la gente con la antigüedad y con el sueldo correspondiente que tienen hasta el momento, y con todas las condiciones laborales vigentes hasta la fecha”, dijo, al tiempo que expuso que “ellos plantean una indemnización porque señalan que lo tienen en el convenio de trabajo de ellos, por lo cual eso generaría un reclamo que se le debería realizar al Ministerio de Trabajo y a la empresa, y obviamente al Municipio que debe de estar al tanto de esta situación”.

En cambio ratificó que la “nueva empresa deberá comenzar a funcionar con la totalidad de los camiones que exige el pliego por lo cual queremos que comience como corresponde, entonces será la mano del Ejecutivo quién deberá desatar este nudo planteado hasta el momento, pero nosotros como representantes de los ciudadanos y de todos los trabajadores de todas las empresas queremos brindarles tranquilidad respecto a la fuente laboral, por lo cual haremos de nexo entre el Municipio y los trabajadores si es necesario, o de lo contrario se reúnen nuevamente con el Municipio y evacuan toda las dudas que tienen”.

Desde el gremio confirmaron un paro indeterminado desde el próximo martes

Por su parte el secretario de Prensa del sindicato de Camioneros Guillermo Vargas señaló que “continuamos con la preocupación, el compañero Pedro Velázquez ha anunciado y lo hemos respaldado con toda la comisión directiva que el martes paramos toda la actividad de recolección de residuos y barrido por la incertidumbre que tienen los compañeros, hoy la empresa Agrotecnica no tiene las condiciones, ni lo materiales para trabajar, estamos llegando al mes de diciembre, y sinceramente no sabemos nada, no hay nada oficial, todos garantizan todo, pero no hay nada escrito”.

Asimismo indicó que “me llamó la atención que nosotros como sindicato tengamos mayor información que los propios concejales, donde nosotros estamos realmente preocupados por los compañeros, y no vamos a permitir ni una derrota, ni un beneficio que se le quite a ningún compañero”.

Puntualizó que los puntos más “críticos que hoy tenemos sobre la mesa es la incertidumbre total en la que estamos viviendo, pero nosotros no queremos que pase lo mismo con el servicio de la recolección de residuos, que lo sucedido con el servicio de colectivos”, sentenció.

Resaltó que “por nuestro correspondiente convenio colectivo de trabajo a la gente con más de cinco de años de antigüedad la empresa Agrotecnica le tiene que enviar el preaviso de despido dos meses antes, y hasta el momento no nos mandaron nada”.

En tal sentido dijo que se “habla de que la empresa Santa Elena, en caso de resultar ganadora, tendría para poner de forma inmediata entre ocho y nueve camiones, cuando el pliego habla de veintidós camiones, es una barbaridad querer instalar una empresa de a poquito, y la virtud del desacierto la pagan los trabajadores”.

Entendió que los “concejales van a realizar un pedido de reunión con el Municipio, y entre todos buscar la solución, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque el interés de esta organización social son los compañeros de la empresa Agrotecnica Fueguina”.

Vargas ratificó que en los “papeles la garantía laboral no está, hay derechos obtenidos por los compañeros que no los vamos a perder, por lo cual si se va Agrotecnica, la indemnización la tiene que pagar la empresa, y si no el responsable solidario es el Municipio”.

Además señaló que “también corre peligro el pago de sueldos, además de que en la empresa Agrotecnica ya no hay bolsas para juntar el producido de barrido, la gente está barriendo y juntando de amontones”.

Afirmó que el paro que comenzará el “martes es por tiempo indeterminado, y de no haber una solución antes del próximo viernes, se va a decretar un paro provincial por siete días en toda la actividad”.

Finalmente señaló que “si bien se habló de una nueva prórroga, de nuevo Agrotecnica Fueguina por seis meses, cuando todavía no está resuelto con la otra empresa, sinceramente es una cuestión increíble, pero Agrotecnica no quiere saber más nada, y en el medio están los trabajadores, donde ellos son empresarios, y nosotros somos trabajadores”.