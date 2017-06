Colazo: “Necesitamos que se haga una recolección eficiente de residuos en la Margen Sur”

La titular de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, concejal Laura Colazo presidió un encuentro con vecinos de barrios irregulares de la Margen Sur que reclaman el servicio de recolección de residuos por parte del Municipio. La edil manifestó también su preocupación y adelantó la necesidad de generar herramientas para “resolver esta situación”.

RIO GRANDE.- Este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente que preside la concejal Laura Colazo oportunidad en la que asistieron representantes vecinales de los barrios irregulares de la Margen Sur. El eje central de la reunión fue la recolección de residuos en dichos sectores de la ciudad de Río Grande, aunque los vecinos también hablaron de la proliferación de canes y el servicio de gas envasado.

La reunión contó con la presencia de la titular de la Comisión y los concejales María Eugenia Duré, Paulino Rossi; Raúl von der Thusen y Verónica González que escucharon la problemática y las inquietudes de los dirigentes barriales que participaron de la misma.

Concluido el encuentro la concejal Laura Colazo explicó que los vecinos de los barrios Mirador; Arraigo Sur que pidieron la reunión por una situación que vienen atravesando desde hace años” en tal sentido especificó que se trata de “la recolección de residuos domiciliarios”.

En tal sentido reveló que “las 600 familias que hay hoy en el barrio Arraigo Sur solo tienen tres contenedores” en tanto que “en el barrio Mirador hay 475 familias hay cuatro contenedores” por lo que consideró que se trata de un hecho “muy preocupante porque hay mucho riesgo sanitario” dado que “hay muchos residuos que no se están recolectando porque la poca cantidad de contenedores no alcanzan”.

Por lo tanto recordó que está en vigencia “la Ordenanza 3330 que trabajamos y que establece la obligación, por parte del Ejecutivo Municipal, de hacer la recolección de manera eficiente y puerta en todos los barrios nuevos de la ciudad y en especial en la Margen Sur tal como contempla la Ordenanza”.

Sin embargo lamentó que “esa Ordenanza no se está cumpliendo” aunque aclaró que este tema “lo trabajamos junto a Ecología y Medio Ambiente del Municipio y tuvimos el compromiso de que se iban a incorporar en el nuevo pliego, sin embargo la licitación aún no se ha resuelto y esta situación de los residuos no han variado” por lo tanto “acordamos una nueva reunión para la próxima semana”.

Laura Colazo expresó su inquietud y manifestó que “para nosotros es muy importante que los vecinos tengan una recolección eficiente porque tienen Derecho a vivir de esta manera” entendiendo que “esto es algo que tiene que cambiar y si se va a demorar el Municipio necesitamos soluciones urgentes para poder brindar un buen servicio de recolección”.

Finalmente reveló que “se convocó a los funcionarios Municipales para el próximo miércoles a las 10 de la mañana para que nos informen sobre el proceso licitatorio y para ver cómo se resuelve la situación mientras tanto” dado que a su entender está en riesgo la salud de las personas y no se vive de manera digna bajo estas circunstancias” por lo cual “queremos que eso cambie y vamos a generar todas las herramientas que podamos para que esto se haga de manera eficiente hasta que termine el proceso licitatorio”, concluyó.