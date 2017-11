Charla abierta de Luciana Mantero en el Museo Municipal

En el Museo “Virginia Choquintel” la licenciada en Comunicación Social y Escritora, Luciana Mantero, ofreció una charla abierta sobre el tema que la autora aborda en su libro titulado “El deseo más grande del mundo”.

El libro es la historia, contada en primera persona, de la propia autora y de otras nueve mujeres que proyectan embarazos que no llegan o que se detienen. Si bien no se trata de una presentación bibliográfica, el tema, sumado a las experiencias reunidas para su producción, encierra un volumen de información que puede ser útil en materia de fertilización asistida y las últimas novedades al respecto.

El doctor Walter Abregu, secretario de Salud, sostuvo que “realmente estamos muy contentos de poder contar con Luciana que viene a presentar su libro que ha tenido muy buena repercusión a nivel nacional e internacional. Este encuentro se pudo cristalizar gracias a las gestiones de la Secretaría de Salud y de Gestión Ciudadana a quienes agradecemos profundamente”.

El doctor Abregú, junto al subsecretario de Participación Ciudadana, Federico Greve, entegaron un reconocimiento a la escritora en la jornada que ofreció.

Por su parte Luciana Mantero comentó que “estoy muy contenta de estar en Río Grande, agradezco la invitación y la idea de esta charla es poder transmitir, como en cada lugar que voy de nuestro país, lo que sentimos las mujeres cuando atravesamos estas búsqueda de un hijo que no llega, contar las historias de las nueve mujeres que están en el libro, pero también escuchar a la mujeres de Río Grande, cuáles son sus inquietudes, que les pasa, que sienten”.

“Esta es una charla que habla de emociones, emociones comunes, porque si bien no hay una sola forma de atravesar la infertilidad sino tantas como personas, hay sentimientos que se repiten y veces encontrarnos es una forma de darnos fuerzas, de transmitir alivio, de que no están solas y el libro “El deseo más grande del mundo” vino a ocupar ese lugar y me brindó la posibilidad de dar estas charlas Y es por eso que estoy en Río Grande”, dijo.

El libro de Luciana Mantero se editar próximamente en Italia, Inglaterra y España, sin lugar a dudas mucha gente se sintió identificada con lo que pasó a Luciana en la búsqueda de su segundo hijo, Joaquín, y las otras historias que hay en el libro.

Por último, Mantero destacó el valor incalculable que tiene que el Estado municipal apoye este tipo de eventos y que son muchas las personas que están atravesando este tipo de situaciones.