Analizan cesión de espacio verde para la Asociación Atlética Escuela Argentina

Los Concejales celebraron Audiencia Pública para analizar un proyecto del Ejecutivo Municipal que propone ceder un espacio para la construcción de la sede y el gimnasio de la Asociación Atlética Escuela Argentina. Se trata de un predio de 2500 metros cuadrados que la entidad solicitó para poder contar con su propio espacio.

RIO GRANDE.- Este lunes se llevó a cabo se llevó a cabo una Audiencia Pública a los efectos de analizar la viabilidad de desafectar un espacio verde para ser cedido a la Asociación Atlética Escuela Argentina a los efectos de que pueda construir su sede y su gimnasio para la práctica del deporte.

La Audiencia fue presidida por la concejal Miriam Laly Mora y estuvieron presentes los concejales Laura Colazo; Raúl von de Thusen; María Eugenia Duré; Paulino Rossi y Verónica González y durante la misma expusieron el director de Catastro, Leonardo Rincón y el titular de la Asociación Atlética Escuela Argentina Julio Eduardo Muñoz.

La iniciativa proviene el Departamento Ejecutivo Municipal dado que la entidad deportiva cuenta con “20 años de trayectoria que nació como una Escuela de Fútbol de Salón y en la actualidad participa de los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino y tiene unos 300 jugadores federados en las categorías masculinos y femeninos.

El espacio que se le destinaría a la Asociación se encuentra identificado catastralmente como Parcela 1, Macizo 74 ubicado en las calles D´Agostini; Forgacs; Lugones y Brown con una superficie de 2.500 metros cuadrados.

La Asociación Atlética Escuela Argentina dispondrá de un plazo de 3 años para dar inicio a la obra especificada, es decir la sede y el gimnasio, en caso contrario el predio volverá al patrimonio municipal.

El Director de Catastro, Leonardo Rincón, durante su exposición explicó la iniciativa señalando que si bien “desafectar un espacio verde no es lo ideal, en ningún caso, nos vemos en la situación de que el Municipio no dispone de espacios suficientes como el que propone la Asociación”, sin embargo “el Municipio hizo un análisis de la sección C y nos encontramos con dos macizos que son espacio verde los cuales reúnen una superficie de 13.000 metros cuadrados”.

Por lo tanto, “al ver ambas superficies nos dimos cuenta de que había espacio suficiente para posibilitar la construcción que propone la Asociación” dado que “se estarían desafectando unos 2500 metros cuadrados que es menos de la quita parte del espacio verde total y que actualmente está utilizado de manera parcial con una plaza que no se vería afectada por esta construcción”.

Por lo tanto Rincón expresó que desde el Municipio se ve que la construcción no va a afectar el desarrollo de las actividades recreativas o sociales de la zona, muy por el contrario se enriquecerían con este espacio que propone la Asociación”.

Por sum parte en representación de la Asociación Atlética Escuela Argentina , Julio Muñoz expresó quien explicó que la entidad “es sin fines de lucro que pertenece a la comunidad de Río Grande desde 1996 y a medida que fue creciendo se fue conformando la Asociación Atlética que a través del tiempo se fue convirtiendo en un club”.

Rem arcó, además, que en la actualidad reúne a “unos 300 jugadores y jugadoras de los cuales el 20% del plantel reviste la categoría de becados por cuestiones económicas que atraviesan” además explicó que “semanalmente se entrena en el Gimnasio del Colegio Don Bosco de 20 a 23:30 horas” además detalló cada una de las categorías involucradas en la entidad deportiva y su participación en los diferentes eventos organizados localmente y por la AFA, y además realizan viajes a distintos puntos del país para poder continuar participando con lo que se fomentan una serie de valores beneficiosos para los jóvenes, como así también asisten a eventos culturales y tradicionales.

Además explicó que se realizan diferentes actividades para lograr recaudar fondos con la finalidad de “pagar el alquiler del gimnasio y poder solventar los gastos de la entidad deportiva en virtud de los eventos o actividades en las que tiene que trabajar para poder representar a la ciudad; la provincia o a la misma institución.

Visiblemente emocionado, el dirigente deportivo explicó además las limitaciones con las que se encuentran habitualmente para poder contar con el gimnasio; la indumentaria deportiva; o el equipamiento para los entrenamientos y remarcó que “un chico que pasa una hora dentro de un gimnasio es un chico con menos riesgo de estar en el sedentarismo; en las drogas o en el alcohol”.