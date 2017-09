Pareja de Río Grande tendrá mellizos y gemelos a la vez

Se agrandará la familia para Yanina y Matías, una pareja de fueguinos que serán padres por primera vez. Pero su situación es bastante atípica, porque tendrán cuatro hijos en la misma fecha, precisamente, mellizos y gemelos.

“El médico no sabía cómo contarnos la noticia. Veíamos algo raro en la ecografía pero no entendíamos”, dijo la mujer tras los primeros resultados. Y agregó a los medios: “Yo veía tres bolsitas, pero como es la primera vez que transitamos esto, no sabíamos de qué se trataba, por eso nos quedamos callados”.

Yanina recordó que se había asustado cuando el médico se mantuvo en silencio , hasta que terminó por decir qué pasaba. “’Quedate tranquila, ¿Tu familia es descendiente de mellizos?’, me preguntó y para ese momento nosotros ya estábamos emocionados y contentos porque sospechábamos de que íbamos a tener dos”, agregó.

Pero la sorpresa fue mayor cuando el médico confirmó que eran cuatro. “En cada punta están los mellizos y en el medio los gemelos”, relató la futura madre.

Los médicos advirtieron que a los futuros padres que los bebés nacerán prematuros aproximadamente alrededor de los seis meses. A su vez, les recomendaron tenerlos en Buenos Aires porque en Tierra del Fuego los hospitales no están preparados para este tipo de partos.