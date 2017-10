El Ministerio de Salud anunció la realización de actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande en el marco del “Mes de la concientización sobre la prevención y detección precoz del cáncer de mama”. Mamografías a libre demanda, clases de zumba, charlas, talleres, expresiones artísticas y más.

En ambos Hospitales Regionales se llevará adelante una campaña de detección precoz, que implicará la realización de mamografías sin turno previo. En Ushuaia será los días sábados 14, 21 y 28 de octubre, de 8 a 16 horas; y en Río Grande los viernes 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, también de 8 a 16 horas.

La oncóloga Verónica Baró comentó que el cáncer de mama “es la patología oncológica más frecuente en la mujer”, y agregó que “la detección temprana evita estadios avanzados y la mortalidad por la enfermedad”, y consideró que “la mamografía es la mejor herramienta que tenemos hoy en día para la detección precoz”.

“La forma de ayudar desde el sistema de salud es poner días extras, sin trabas, sin turnos, sin órdenes médicas” precisó la doctora, con el objetivo de que “las mujeres que no han tenido oportunidad de hacerse la mamografía, se la hagan”.

La médica aclaró que la campaña “es gratis, no requiere orden médica, no importa si se tiene o no obra social y se atenderá a libre demanda, por orden de llegada”, e instó a las mujeres a que “aprovechen esta oportunidad para ir a hacérsela”.

La campaña está dirigida a mujeres de 35 años o más, sin límite de edad, que no se hayan realizado una mamografía nunca o su último estudio sea de más de dos años. Se requiere concurrir higienizada, sin desodorante, talcos ni cremas en la región de las mamas y axilas; y llevar estudios previos en caso de tenerlos.

Además, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande se realizará “Zumba Rosa”, espacio donde habrá charlas, talleres, expresiones artísticas, proyecciones y, por supuesto, zumba.

“También en el marco de esta campaña, tratando de atraer la atención de las mujeres para que se hagan la mamografía, pensamos en hacer una actividad recreativa”, contó Baró, y añadió que “el sedentarismo es uno de los factores de riesgo tanto para el cáncer de mama como para otros canceres y tenemos que estimular a la población a hacer actividad física”.

“Zumba es una actividad aeróbica que, además, genera muchas endorfinas porque se baila, se canta y se ríe”, comentó la profesional, y consideró que “zumba sería un coctel ideal anti cáncer”.

Cronograma de actividades

Ushuaia:

Hospital Regional – Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Sábado 14, 21 y 28 de octubre – De 8 a 16hs

Río Grande

Hospital Regional – Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Viernes 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre – De 8 a 16hs

Zumba Rosa

Río Grande

Escuela N° 21 Chacra II

Sábado 14 de octubre – De 14 a 17hs

Tolhuin

“Té en la posada Los Ramírez”

Jueves 19 de octubre – 17hs

Polideportivo Ezequiel Rivero

Miércoles 25 de octubre – 20hs

Ushuaia

Cancha N° 4 Polideportivo Municipal

Sábado 21 de octubre – 16 hs