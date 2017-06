Repudio total: Colgaron una ofensiva bandera sobre Malvinas en el partido de Los Pumas

“Hay un rincón de tierra extranjera que es para siempre Inglaterra”, decía la bandera de dos hinchas ingleses que colgaron en la tribuna visitante del Estadio Bicentenario.

Un grupo de hinchas ingleses exhibió un mensaje ofensivo durante el encuentro que disputaron Los Pumas contra el seleccionado de dicho país.

Con una bandera del Reino Unido de fondo, los ingleses expusieron la frase: “there’s some corner of a foreign field that is forever England” (“Hay un rincón en el extranjero que es por siempre Inglaterra”, es español).

La tensión y el mal clima que provocaron, los organizadores del partido enviaron al personal de seguridad para obligar a estas personas a quitar el cartel que permanecía colgado en una de las esquinas de la tribuna.

El encuentro terminó 38-34 a favor del seleccionado de “La Rosa”.