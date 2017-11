Ninguna buena para el trabajador: más personas pagarán Ganancias

El nuevo proyecto de reforma impositiva permite eliminar deducciones lo que incrementa la base imponible sobre la que se paga el impuesto.

Tres paros nacionales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo la CGT por el pago de impuesto a las Ganancias que realizaban los trabajadores. Mauricio Macri prometió que nunca más se pagaría pero no solo no lo cumplió sino que además la reforma tributaria permite que cada vez más personas deban abonarlo.

Lo que sucede es que se eliminan las deducciones del impuesto acordadas en leyes, decretos o resoluciones anteriores. Así, pagarán Ganancias los adicionales, como viáticos y hasta los vales de comida. De esta manera se incrementa la base imponible sobre la que se paga el impuesto.