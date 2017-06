Internada por feroz ataque de perros

Consuelo es una vecina de Ushuaia que día a día sale a realizar su caminata rutinaria por las calles de la capital fueguina. Lo cierto es que ayer, mientras transitaba por la zona de la Misión Baja, fue atacada por “una jauría de 10 perros donde habitualmente hago mi rutina de caminata. Estos perros siempre están en la zona, pero esta vez me atacaron”.

“Es la primera vez que me atacan estos perros. Siempre están en la parte de caballeriza o en su defecto suelen estar en el sector verde donde suelen jugar las familias con sus hijos durante el verano. Realmente fue asombroso además la calzada tenía tanto hielo que yo no podía caminar por la calzada y por eso iba por el pasto en donde ellos estaban acostados y jamás creí que me iban a atacar. Me agarraron de la cabeza y me arrastraron por el piso”.

El hecho ocurrió a las 14:00 horas. “Tuve angelitos porque estuve 10 minutos tirada en el piso pidiendo socorro hasta que de pronto aparecieron dos personas que me rescataron del ataque”.

F: pueblochiconoticias.com.ar