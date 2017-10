Gauchos fueguinos agradecieron al intendente Gustavo Melella

Es por el importante apoyo que brindó el Municipio de Río Grande a la Primera Jineteada Nocturna de la que participaron más de 40 jinetes y contó con el multitudinario acompañamiento de los vecinos en ambas jornadas. El presidente de ‘Gauchos Fueguinos’, Carlos Miranda, resaltó que “desde hace más de cinco años estamos llevando adelante estos eventos y siempre el Señor Intendente y las autoridades de la Agencia estuvieron apoyándonos, por eso no tenemos más que gratitud eterna”. En relación al accidente del jinete, Miranda dijo que “fue una fatalidad” y negó terminantemente las declaraciones del padre Diego Torres de que el apadrinador haya tomado alcohol. “Habla desde el dolor, pero sus declaraciones han causado una honda conmoción e incredulidad en todos los que han trabajado por este evento, por suerte entiendo que el jinete se está recuperando y eso nos alegra muchísimo”.

Río Grande.- El presidente de la Asociación Tradicionalista ‘Gauchos Fueguinos’ de Río Grande, Carlos Miranda, salió al cruce de las declaraciones del padre del jinete Diego Torres –Pablo Torres-, quien había denunciado mediáticamente que el apadrinador (asistente) de su hijo en la jineteada, había bebido alcohol.

“Nada más lejos de la verdad, esa noche no hubo alcohol, se puede ver en las filmaciones que en el asado que se hizo a los colaboradores solo había agua y gaseosas, además estuvo la gente de Tránsito del Municipio de Río Grande haciendo controles a todos los jinetes. Hubo miles de testigos en ambas jornadas, estuvo la prensa, hay videos de la jineteada y no se vio en ninguno de los asistentes comportamiento extraño alguno”, dijo Miranda.

Agregó que “entendemos que el padre de Diego Torres habla desde el dolor, pero él sabe cómo se trabaja, el mismo es un colaborador aunque no integre la comisión, sin embargo su nuera y el otro hijo es parte de esta comisión y saben que esa noche ni la anterior hubo alcohol. Espero que el padre del joven recapacite, vea las filmaciones y compruebe que lo que dice no es cierto ya que ha caído en contradicciones, por un lado dice que los apadrinadores estaban muy lejos de los jinetes y por el otro que uno de ellos atropelló a la cabalgadura de Diego, y eso no es lo que se ve, el accidente fue producto del azar, de la fatalidad. El animal perdió el equilibrio y rodó, eso es lo que sucedió”.

En ese sentido Miranda dijo que “estas declaraciones temerarias y falaces, han producido una honda consternación en todos los que trabajamos en la organización, no solo en nuestra asociación, así que esperamos que esta persona se retracte de sus declaraciones”.

Agradecimientos a los colaboradores

Por otra parte Carlos Miranda agradeció a todos los que han colaborado con el evento. “Justo nos tocó un momento político y no quisimos que se mezclen los tantos, por eso consideramos que hoy es un momento propicio para agradecer desde toda la Comisión Directiva de Gauchos Fueguinos, el fundamental apoyo del Señor Intendente de Río Grande, profesor Gustavo Melella, quien siempre nos ha acompañado y nos ha brindado desde distintas áreas municipales, todo el apoyo logístico, pero sobre todo humano; al Señor Diego Lassalle, Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud que ha dispuesto que la cancha del Club San Martín, muy bien iluminada y arreglada, esté a nuestra disposición; a ‘La Fiera’ Maidana, Director de Deporte Comunitario, que ha traído al Toro Jacinto y con el cual más de 600 niños y niñas se han divertido sobremanera; a don Pedro Franco, Director de Defensa Civil Municipal, quien estuvo atento en todo momento y quien justamente, más veloz que un rayo, estuvo asistiendo a Diego Torres en la noche del incidente; al personal de Tránsito municipal que realizó las alcoholemias, a la Policía de la Provincia que nos cuidó la noche del domingo; a todos los artistas que nos acompañaron, al Ballet Andanzas de Pedro Duarte; a ‘Los Cabañas’, a los Payadores que vinieron desde el norte patagónico a acompañarnos, al dúo Chamamecero Oviedo – Maumari; a todos los comercios que nos apoyaron; a todas las estancias, a los palenqueros, acarreadores, apadrinadores y Capataz de campo, a los asadores, a todos los que han aportado a este lindo evento, que reitero, si bien se empañó con ese incidente, salió muy bien”, evaluó finalmente Miranda.